В скандальном курганском округе ищут главу

В округе Курганской области начали искать нового главу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Юргамышском муниципальном округе (Курганская область) объявили конкурс по отбору кандидатов на пост главы. Решение опубликовано на официальном сайте администрации. Ранее сообщалось, что муниципальная реформа в районе проходила со скандалом.

«Объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность главы Юргамышского муниципального округа. Срок приема документов: с 23 мая по 1 июня 2022 года», — говорится в документе.

Претендентам на пост главы необходимо будет предоставить заявление, анкету, копию паспорта, согласие на обработку данных, документы об образовании и трудовую книжку. Кроме этого, кандидатам необходимо будет составить программу социально-экономического развития муниципалитета. Конкурс назначен на 28 июня.

Юргамышский округ сформирован в конце ноября 2021 года путем объединения всех муниципалитетов района. Экс-глава Юргамыша Алексей Першин, глава Красноуральского сельсовета Павел Дмитриев и председатель Красноуральской сельской думы Олег Анохин подали иск в суд к губернатору региона Вадиму Шумкову и облдуме с требованием признать эти преобразования незаконным. Курганский областной суд отказал в удовлетворении иска. Чиновники подали апелляцию в суд Санкт-Петербурга. URA.RU писало, что председателем думы Юргамышского муниципального округа выбрали Виктора Трапезникова. Першин стал депутатом думы