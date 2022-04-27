27 апреля 2022

В курганском округе выбрали председателя новой думы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган, депутат, чиновник, портфель, чемодан денег
Депутаты Юргамышской окружной думы выбрали председателя и его заместителя (архивное фото) Фото:

В Юргамышском муниципальном округе (Курганская область) выбрали председателя новой думы. Им стал Виктор Трапезников, рассказали URA.RU в окружной думе. Заседание состоялось 28 апреля.

«В бюллетень для голосования на пост председателя были внесены кандидатуры Трапезникова, Алексея Шимолина и Алексея Першина. За Трапезникова проголосовали 11 депутатов. За Першина — два, Шимолина — один», — уточнили в юргамышской думе. Шимолин стал заместителем спикера.

На портале представительных органов районов и городов Курганской области указано, что Трапезников родился в октябре 1960 года. Был депутатом Юргамышской районной думы в предыдущие два созыва. Выборы в окружную думу состоялись 24 апреля. Явка составила 28%.

Ранее URA.RU писало, что экс-глава Юргамыша Першин стал депутатом думы Юргамышского муниципального округа. Ранее он подавал в суд на губернатора Курганской области Вадима Шумкова и областную думу с требованием признать муниципальную реформу незаконной.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан».

В Юргамышском муниципальном округе (Курганская область) выбрали председателя новой думы. Им стал Виктор Трапезников, рассказали URA.RU в окружной думе. Заседание состоялось 28 апреля. «В бюллетень для голосования на пост председателя были внесены кандидатуры Трапезникова, Алексея Шимолина и Алексея Першина. За Трапезникова проголосовали 11 депутатов. За Першина — два, Шимолина — один», — уточнили в юргамышской думе. Шимолин стал заместителем спикера. На портале представительных органов районов и городов Курганской области указано, что Трапезников родился в октябре 1960 года. Был депутатом Юргамышской районной думы в предыдущие два созыва. Выборы в окружную думу состоялись 24 апреля. Явка составила 28%. Ранее URA.RU писало, что экс-глава Юргамыша Першин стал депутатом думы Юргамышского муниципального округа. Ранее он подавал в суд на губернатора Курганской области Вадима Шумкова и областную думу с требованием признать муниципальную реформу незаконной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...