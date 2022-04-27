В курганском округе выбрали председателя новой думы

Депутаты Юргамышской окружной думы выбрали председателя и его заместителя (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Юргамышском муниципальном округе (Курганская область) выбрали председателя новой думы. Им стал Виктор Трапезников, рассказали URA.RU в окружной думе. Заседание состоялось 28 апреля.

«В бюллетень для голосования на пост председателя были внесены кандидатуры Трапезникова, Алексея Шимолина и Алексея Першина. За Трапезникова проголосовали 11 депутатов. За Першина — два, Шимолина — один», — уточнили в юргамышской думе. Шимолин стал заместителем спикера.

На портале представительных органов районов и городов Курганской области указано, что Трапезников родился в октябре 1960 года. Был депутатом Юргамышской районной думы в предыдущие два созыва. Выборы в окружную думу состоялись 24 апреля. Явка составила 28%.

Ранее URA.RU писало, что экс-глава Юргамыша Першин стал депутатом думы Юргамышского муниципального округа. Ранее он подавал в суд на губернатора Курганской области Вадима Шумкова и областную думу с требованием признать муниципальную реформу незаконной.