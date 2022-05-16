«Красное и Белое» закончило спор из-за девяти тысяч рублей

«Красное и белое» по долгам перед ПФР расплатилось в феврале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионный фонд России (ПФР) завершил тяжбу с компанией «Навигатор» (Екатеринбург), входящей в холдинг «Красное и белое» челябинца Сергея Студенникова, из-за 9 тысяч рублей. «Навигатор» погасил долг, а ПФР отказался от претензий.

Согласно базе данных Арбитражного суда Свердловской области, 13 мая «Навигатор» ходатайствовал об отказе от кассационной жалобы. Это означает, что спор завершен. От ПФР других бумаг не поступало.

Заявление к «Навигатору» было подано 23 декабря. ПФР потребовал возложить финансовые санкции за непредставление в срок сведений о застрахованных лицах за 2017 год, из-за чего возник долг. Компания его погасила 2 февраля, добившись отмены судебного приказала. На сегодняшний день задолженности перед ПФР «Навигатор» не имеет. Об этом URA.RU сообщила представитель пресс-службы компании Наталья Аверкиева.

Компания «Навигатор» и сам Студенников как налоговый резидент зарегистрированы в Новоуральске Свердловской области. Согласно сервису СБИС, 33% «Навигатора» принадлежат Студенникову, 67 — его жене Елене Соболевой. Свои челябинские активы он ликвидирует.

По версии Forbes, Студенников с состоянием в 1,8 млрд долларов вошел в 2021 году в ТОП-100 самых богатых россиян. На данный момент на территории страны действует порядка девяти тысяч магазинов торговой сети, основной ассортимента которых являются алкогольные и безалкогольные напитки. В 2019 году новым владельцем сети стал холдинг Mercury Retail Group.

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