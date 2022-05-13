Десяткам курганских погорельцев выплатили миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожары. Курган, сгоревший дом, смог , дым, последствия пожара, малиновка
Жителям Курганской области, которые потеряли в пожарах дома, выплачивают компенсации Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России

В Курганской области материальную помощь получили десятки погорельцев. Сумма выплат составила восемь миллионов рублей. Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР) в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Материальная помощь на сумму восемь миллионов рублей уже выплачена жителям Курганской области, пострадавшим от пожаров. Деньги получили 85 человек. Еще 62 человека получат поддержку в ближайшее время», — сообщает ЦУР.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале 13 мая сообщил, что семьям, у которых сгорели дома и это было единственное жилье, предоставят другое жилье. «Все необходимые документы подписаны, распоряжения даны. Никого не бросим», — написал глава региона.

Ранее Шумков анонсировал оказание дополнительной финансовой помощи пострадавшим от пожаров жителям. URA.RU писало, что в Курганской области установили виновников десятков ландшафтных пожаров. Возбуждено 11 уголовных дел.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан», будьте в курсе всех важных событий.

В Курганской области материальную помощь получили десятки погорельцев. Сумма выплат составила восемь миллионов рублей. Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР) в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Материальная помощь на сумму восемь миллионов рублей уже выплачена жителям Курганской области, пострадавшим от пожаров. Деньги получили 85 человек. Еще 62 человека получат поддержку в ближайшее время», — сообщает ЦУР. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале 13 мая сообщил, что семьям, у которых сгорели дома и это было единственное жилье, предоставят другое жилье. «Все необходимые документы подписаны, распоряжения даны. Никого не бросим», — написал глава региона. Ранее Шумков анонсировал оказание дополнительной финансовой помощи пострадавшим от пожаров жителям. URA.RU писало, что в Курганской области установили виновников десятков ландшафтных пожаров. Возбуждено 11 уголовных дел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...