Десяткам курганских погорельцев выплатили миллионы рублей

Жителям Курганской области, которые потеряли в пожарах дома, выплачивают компенсации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Курганской области материальную помощь получили десятки погорельцев. Сумма выплат составила восемь миллионов рублей. Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР) в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Материальная помощь на сумму восемь миллионов рублей уже выплачена жителям Курганской области, пострадавшим от пожаров. Деньги получили 85 человек. Еще 62 человека получат поддержку в ближайшее время», — сообщает ЦУР.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале 13 мая сообщил, что семьям, у которых сгорели дома и это было единственное жилье, предоставят другое жилье. «Все необходимые документы подписаны, распоряжения даны. Никого не бросим», — написал глава региона.

Ранее Шумков анонсировал оказание дополнительной финансовой помощи пострадавшим от пожаров жителям. URA.RU писало, что в Курганской области установили виновников десятков ландшафтных пожаров. Возбуждено 11 уголовных дел.