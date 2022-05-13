В Госдуме РФ раскритиковали решение о референдуме Южной Осетии

14 мая 2022 в 03:35 Размер текста - 17 +

Проведение референдума преждевременно, считают в Госдуме РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Референдум о присоединении Южной Осетии к России должен назначать действующий глава страны, а не Анатолий Бибилов, проигравший выборы президента. Решение принято преждевременно, об этом заявил спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин. «Я с уважением отношусь к Анатолию Ильичу [Бибилову], но сейчас его действия не совсем корректны: если ты проиграл выборы, назначать референдум должен уже новый избранный президент. А если он исходит из желания что-то сделать напоследок, это некрасиво. России этот референдум сейчас ни к месту», — сказал Затулин, передает газета «Ведомости». Депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Николай Новичков заявил в беседе с URA.RU, что референдум о вступлении Южной Осетии в состав России может пройти в сентябре 2022 года. Он отметил, что спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины не является препятствием для этого процесса. Ранее Центральная избирательная комиссия Южной Осетии утвердила документы по проведению референдума о присоединении к России. Анатолий Бибилов заявил 5 апреля о готовности войти в состав России. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил проведение референдума по присоединению к России на 17 июля. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Референдум о присоединении Южной Осетии к России должен назначать действующий глава страны, а не Анатолий Бибилов, проигравший выборы президента. Решение принято преждевременно, об этом заявил спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин. «Я с уважением отношусь к Анатолию Ильичу [Бибилову], но сейчас его действия не совсем корректны: если ты проиграл выборы, назначать референдум должен уже новый избранный президент. А если он исходит из желания что-то сделать напоследок, это некрасиво. России этот референдум сейчас ни к месту», — сказал Затулин, передает газета «Ведомости». Депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Николай Новичков заявил в беседе с URA.RU, что референдум о вступлении Южной Осетии в состав России может пройти в сентябре 2022 года. Он отметил, что спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины не является препятствием для этого процесса. Ранее Центральная избирательная комиссия Южной Осетии утвердила документы по проведению референдума о присоединении к России. Анатолий Бибилов заявил 5 апреля о готовности войти в состав России. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил проведение референдума по присоединению к России на 17 июля.