В Госдуме назвали возможную дату присоединения Донбасса к России. А также Херсонской области

14 мая 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Референдумы о вступлении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области и Южной Осетии в состав России могут пройти в сентябре 2022 года. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Николай Новичков. «Я считаю это вполне реалистичный сценарием, по моим ощущениям, вариант с проведением референдумов в сентябре — возможен», — поделился своим мнением Николай Новичков. Парламентарий подчеркнул, что республики Донбасса, Херсонская область и Южная Осетия должны быть интегрированы в состав России. Он добавил, что спецоперация не является препятствием для этого процесса. Депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Володацкий также отметил необходимость проведения референдумов в этих регионах. «Жители Донбасса и Южной Осетии мечтают стать частью сильной мощной России. Это очевидно», — сказал он, добавив, что это касается и Херсонской области. Его мнение поддержал однопартиец, депутат Госдумы Виталий Милонов, подчеркнув, что проведение референдума является самым легитимным способом присоединения этих территорий. Ранее сообщалось, что власти Херсонской области заявили о планах попросить президента России Владимира Путина сделать ее субъектом РФ. Они также назвали условия для вхождения в состав России. В Госдуме отметили, что Конституция РФ позволяет присоединять территории, принадлежащие другим государствам. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил дату проведения референдума по присоединению к РФ. Главы ЛНР и ДНР еще в марте заявили о желании провести референдумы о вхождении республик в состав РФ. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден уже договорились о дальнейшей судьбе республик Донбасса и Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский высказался о признании референдумов о присоединении Донбасса и Херсонской области к РФ, передает RT.