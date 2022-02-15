Депутат Госдумы перечислил идеальных преемников Жириновского

Депутаты ЛДПР борются за место Жириновского, рассказал Делягин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Заменить Владимира Жириновского в качестве лидера ЛДПР никто не способен, но идеальным формальным руководителем партии может стать губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин. По мнению парламентария, достойными кандидатами также являются депутаты Госдумы Александр Шерин и Ярослав Нилов.

«Никто не сможет [заменить Жириновского]. <…> Формальным руководителем, идеальным был бы Дегтярев, но зачем это ему нужно. По своим деловым качеством лучшим был бы Шерин, но его, так сказать, не пустили в депутаты, а из нынешней партии — они, конечно, борются — [lдепутат Госдумы] Василий Власов, Ярослав Нилов. Нилов хороший председатель комитета, зачем ему этот головняк бессмысленный?» — сказал Делягин в беседе с NEWS.ru .

9 февраля Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы. Источник URA.RU сообщил, что политик перестал узнавать своих близких. В Минздраве РФ сообщили, что состояние лидера ЛДПР оценивается как стабильное. Инсайдеры URA.RU сообщали об экстренном совещании ЛДПР, на котором «делили деньги и должности». В пресс-службе фракции рассказали, что Жириновский идет на поправку.