В Кургане сеть фастфуда McDonald’s работает в прежнем режиме, несмотря на заявления компании об уходе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s продолжает работать в прежнем режиме. Ранее стало известно, что компания заявила об уходе с российского рынка и начала продавать свой бизнес. McDonald’s планирует вернуться в Россию под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню.

«Мы ничего не слышали о закрытии McDonald’s или смене бренда. Наша точка продолжает работать в прежнем режиме», — рассказал корреспонденту URA.RU работник сети фастфуда. Единственный ресторан McDonald’s» в Кургане находится в ТРЦ «Гипер Сити».

URA.RU сообщало о том, что некоторые иностранные компании приостановили свою работу в России после начала спецоперации на Украине. Так, рестораны сети McDonald’s из-за санкций Запада должны были приостановить свою деятельность в России 14 марта, однако в Кургане и некоторых других городах их представители продолжают работать до того момента, пока не закончится скоропортящийся товар.