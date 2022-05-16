СМИ: США готовят ловушку для вступающих в НАТО Финляндии и Швеции

17 мая 2022 в 05:26 Размер текста - 17 +

США загоняют Швецию и Финляндию в капкан, поддерживая их членство в НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты загоняют Швецию и Финляндию в капкан, поддерживая их членство в НАТО. Об этом пишет китайская газета Global Times. «Россия может решить свои проблемы с этими двумя странами [Финляндией и Швецией] политическими способами, иначе они попадут в ловушку США, чтобы еще больше ухудшить ситуацию с безопасностью Европы», — говорится в статье. Как считает директор европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь, включение Швеции и Финляндии в альянс позволит США использовать их территорию для размещения стратегических вооружений, направленных против России. В то же время, по словам авторов, кандидаты в НАТО, как и Москва, не собираются эскалировать ситуацию ради американских амбиций. «Поскольку российско-украинский конфликт остается неурегулированным, Россия, а также Финляндия и Швеция не намерены обострять конфликты на своей собственной земле», — пояснили обозреватели. 18 мая правительство Финляндии официально приняло решение вступить в НАТО. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что страны в случае членства превратятся в пространство противостояния альянса и России. Президент России Владимир Путин назвал расширение военной инфраструктуры НАТО «вызовом для России». В то же время против возможного членства стран в альянсе выступила Турция, а также две оппозиционные партии в Швеции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Соединенные Штаты загоняют Швецию и Финляндию в капкан, поддерживая их членство в НАТО. Об этом пишет китайская газета Global Times. «Россия может решить свои проблемы с этими двумя странами [Финляндией и Швецией] политическими способами, иначе они попадут в ловушку США, чтобы еще больше ухудшить ситуацию с безопасностью Европы», — говорится в статье. Как считает директор европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь, включение Швеции и Финляндии в альянс позволит США использовать их территорию для размещения стратегических вооружений, направленных против России. В то же время, по словам авторов, кандидаты в НАТО, как и Москва, не собираются эскалировать ситуацию ради американских амбиций. «Поскольку российско-украинский конфликт остается неурегулированным, Россия, а также Финляндия и Швеция не намерены обострять конфликты на своей собственной земле», — пояснили обозреватели. 18 мая правительство Финляндии официально приняло решение вступить в НАТО. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что страны в случае членства превратятся в пространство противостояния альянса и России. Президент России Владимир Путин назвал расширение военной инфраструктуры НАТО «вызовом для России». В то же время против возможного членства стран в альянсе выступила Турция, а также две оппозиционные партии в Швеции.