Артюхов: на Ямале генерируются позитивные инфоповоды

17 мая 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Люди ждут от губернатора решения, заявил Артюхов Фото: Елена Федорова © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о своих принципах ведения соцсетей. На встрече с журналистами глава округа объяснил, почему транслирует только позитивный контент и чего от него ждут жители региона. «Люди ждут от губернатора решения. Им не нужна от губернатора констатация факта, что проблема есть. Что касается позитивных инфоповодов, Ямал — это место, где они генерируются, есть движение вперед, есть хорошие результаты. Убежден, люди должны об этом знать. У нас в стране принято искать что-то плохое, поругать что-то — это часть национального сознания. Я предлагаю говорить о хорошем», — сказал Артюхов агентству «Новый День». Глава региона добавил, что важно говорить о позитивных изменениях, а острые проблемы нужно обсуждать и решать во время личных встреч. «Точно я не тот человек, который уходит от проблемных вопросов. И на любых встречах с людьми, с населением, я всегда жду проблемных вопросов, меня заготовленные благодарности злят», — подчеркнул он. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о своих принципах ведения соцсетей. На встрече с журналистами глава округа объяснил, почему транслирует только позитивный контент и чего от него ждут жители региона. «Люди ждут от губернатора решения. Им не нужна от губернатора констатация факта, что проблема есть. Что касается позитивных инфоповодов, Ямал — это место, где они генерируются, есть движение вперед, есть хорошие результаты. Убежден, люди должны об этом знать. У нас в стране принято искать что-то плохое, поругать что-то — это часть национального сознания. Я предлагаю говорить о хорошем», — сказал Артюхов агентству «Новый День». Глава региона добавил, что важно говорить о позитивных изменениях, а острые проблемы нужно обсуждать и решать во время личных встреч. «Точно я не тот человек, который уходит от проблемных вопросов. И на любых встречах с людьми, с населением, я всегда жду проблемных вопросов, меня заготовленные благодарности злят», — подчеркнул он.