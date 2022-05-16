Тюменская чиновница сфабриковала дело ради похвалы начальства. Ее оштрафовали на сотни тысяч

17 мая 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Чиновница Роспотребнадзора получила судимость по двум уголовным делам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ради повышения своих показателей тюменская чиновница сфабриковала протокол в отношении предпринимателя за несоблюдение правил профилактики коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. За служебный подлог экс-сотрудница ялуторовского филиала областного Роспотребнадзора заплатит 325 тысяч рублей. «В январе 2021 года сотрудница контролирующего органа с целью завысить показатели своей работы незаконно составила протокол об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя в Ялуторовске. Бизнесмена обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований по коронавирусу. При этом в тот период предприниматель не работал из-за низкого потока покупателей и нарушений не допускал», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Когда выяснилось, что протокол женщина сфабриковала, на нее завели два уголовных дела: за злоупотребление полномочиями и служебный подлог. В итоге суд приговорил ее к штрафу в 325 тысяч рублей, а также на 2,5 года запретил работать по ее профессиональному профилю. Согласно картотеке Ялуторовского районного суда, преступление совершила Надежда Кочкуркина. По данным областной прокуратуры, в настоящее время женщина уже не работает в ведомстве. Ранее она занимала должность ведущего специалиста-эксперта в филиале областного Роспотребнадзора в Ялуторовске. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Ради повышения своих показателей тюменская чиновница сфабриковала протокол в отношении предпринимателя за несоблюдение правил профилактики коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. За служебный подлог экс-сотрудница ялуторовского филиала областного Роспотребнадзора заплатит 325 тысяч рублей. «В январе 2021 года сотрудница контролирующего органа с целью завысить показатели своей работы незаконно составила протокол об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя в Ялуторовске. Бизнесмена обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований по коронавирусу. При этом в тот период предприниматель не работал из-за низкого потока покупателей и нарушений не допускал», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Когда выяснилось, что протокол женщина сфабриковала, на нее завели два уголовных дела: за злоупотребление полномочиями и служебный подлог. В итоге суд приговорил ее к штрафу в 325 тысяч рублей, а также на 2,5 года запретил работать по ее профессиональному профилю. Согласно картотеке Ялуторовского районного суда, преступление совершила Надежда Кочкуркина. По данным областной прокуратуры, в настоящее время женщина уже не работает в ведомстве. Ранее она занимала должность ведущего специалиста-эксперта в филиале областного Роспотребнадзора в Ялуторовске.