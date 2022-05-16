16 мая 2022

Тюменская чиновница сфабриковала дело ради похвалы начальства. Ее оштрафовали на сотни тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, ржд, роспотребнадзор, жд вокзал челябинск, пригородные кассы
Чиновница Роспотребнадзора получила судимость по двум уголовным делам Фото:

Ради повышения своих показателей тюменская чиновница сфабриковала протокол в отношении предпринимателя за несоблюдение правил профилактики коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. За служебный подлог экс-сотрудница ялуторовского филиала областного Роспотребнадзора заплатит 325 тысяч рублей.

«В январе 2021 года сотрудница контролирующего органа с целью завысить показатели своей работы незаконно составила протокол об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя в Ялуторовске. Бизнесмена обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований по коронавирусу. При этом в тот период предприниматель не работал из-за низкого потока покупателей и нарушений не допускал», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Когда выяснилось, что протокол женщина сфабриковала, на нее завели два уголовных дела: за злоупотребление полномочиями и служебный подлог. В итоге суд приговорил ее к штрафу в 325 тысяч рублей, а также на 2,5 года запретил работать по ее профессиональному профилю.

Согласно картотеке Ялуторовского районного суда, преступление совершила Надежда Кочкуркина. По данным областной прокуратуры, в настоящее время женщина уже не работает в ведомстве. Ранее она занимала должность ведущего специалиста-эксперта в филиале областного Роспотребнадзора в Ялуторовске.

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Ради повышения своих показателей тюменская чиновница сфабриковала протокол в отношении предпринимателя за несоблюдение правил профилактики коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. За служебный подлог экс-сотрудница ялуторовского филиала областного Роспотребнадзора заплатит 325 тысяч рублей. «В январе 2021 года сотрудница контролирующего органа с целью завысить показатели своей работы незаконно составила протокол об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя в Ялуторовске. Бизнесмена обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований по коронавирусу. При этом в тот период предприниматель не работал из-за низкого потока покупателей и нарушений не допускал», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Когда выяснилось, что протокол женщина сфабриковала, на нее завели два уголовных дела: за злоупотребление полномочиями и служебный подлог. В итоге суд приговорил ее к штрафу в 325 тысяч рублей, а также на 2,5 года запретил работать по ее профессиональному профилю. Согласно картотеке Ялуторовского районного суда, преступление совершила Надежда Кочкуркина. По данным областной прокуратуры, в настоящее время женщина уже не работает в ведомстве. Ранее она занимала должность ведущего специалиста-эксперта в филиале областного Роспотребнадзора в Ялуторовске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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