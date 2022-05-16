Тюменские пенсионеры не дождались обещанных губернатором выплат

17 мая 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Не все тюменские пенсионеры получили выплаты, обещанные губернатором (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Некоторые пенсионеры из Тюмени не получили обещанные губернатором Тюменской области Александром Моором выплаты. Об этом URA.RU сообщила жительница города. «Я ждала выплату на карту вместе с пенсией, но она так и не поступила. Одной знакомой пришла пенсия на тысячу рублей больше, и как мы поняли это часть от обещанных выплат», — рассказала агентству жительница Тюмени. Также пенсионерка рассказала о том, что не будет никуда обращаться. «Только гонять будут по разным окошкам, а результата, как обычно, не будет. Я уже не в том возрасте, чтобы часами сидеть в очереди», — дополнила она. Получить оперативный комментарий от департамента социального развития Тюменской области агентству не удалось. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало об условиях, которые должны быть соблюдены пенсионерами, чтобы получить обещанную губернатором выплату. Ее смогут получить неработающие пенсионеры, которым выплачивается пенсия по старости или по инвалидности.

Некоторые пенсионеры из Тюмени не получили обещанные губернатором Тюменской области Александром Моором выплаты. Об этом URA.RU сообщила жительница города. «Я ждала выплату на карту вместе с пенсией, но она так и не поступила. Одной знакомой пришла пенсия на тысячу рублей больше, и как мы поняли это часть от обещанных выплат», — рассказала агентству жительница Тюмени. Также пенсионерка рассказала о том, что не будет никуда обращаться. «Только гонять будут по разным окошкам, а результата, как обычно, не будет. Я уже не в том возрасте, чтобы часами сидеть в очереди», — дополнила она. Получить оперативный комментарий от департамента социального развития Тюменской области агентству не удалось. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало об условиях, которые должны быть соблюдены пенсионерами, чтобы получить обещанную губернатором выплату. Ее смогут получить неработающие пенсионеры, которым выплачивается пенсия по старости или по инвалидности.