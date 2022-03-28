Выплату тюменские пенсионеры получат уже в апреле Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Тюменской области подготовили список правил, по которым пенсионеры получат 2 000 рублей, ранее обещанные им губернатором Александром Моором. Документ есть в распоряжении URA.RU.

«Установить единовременную адресную помощь в размере 2 000 рублей проживающим в Тюменской области неработающим пенсионерам, получающим пенсию по старости или по инвалидности. Выплаты перечислить беззаявительно», — говорится в проекте постановления правительства Тюменской области.

Для получения выплаты есть ряд ограничений. Во-первых, человек должен иметь статус неработающего по состоянию на 1 апреля 2022 года. Во-вторых, если есть несколько оснований для получения выплаты (к примеру, человек одновременно и не работает, и является инвалидом), ее размер удвоен не будет. В любом случае, перечислено будет 2 000 рублей.

Деньги тюменцы получат уже в апреле. Их либо выдадут как пенсию — на почте, либо перечислят на банковский счет.

Ранее URA.RU писало, что на фоне введенных странами Запада санкций, а также ухода из России некоторых иностранных компаний, в стране произошел ажиотажный спрос на ряд товаров. Однако правительству страны удается сдерживать рост цен на уровне производителей.

Тем не менее, из-за санкционного давления Запада в России ввели ряд видов поддержки экономического благосостояния граждан. В частности, президент России Владимир Путин объявил о выплатах для семей, в которых есть дети от 8 до 16 лет. Их россияне получат уже в мае.

Агрессия западных стран в отношении РФ была ответом на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Россия была вынуждена пойти на этот шаг, для предотвращения многолетнего геноцида жителей Донбасса. Действия на территории соседнего государства затрагивают объекты военной инфраструктуры, технику ВСУ и нацбаты. Абсолютный приоритет для России — исключение напрасных жертв среди мирного населения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам