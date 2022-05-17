17 мая 2022

В ЯНАО чиновник, обвиненный в коррупции, покинул свой пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Семен Свидлов уволился по собственному желанию Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Первый заместитель главы администрации Тазовского района (ЯНАО) Семен Свидлов, обвиняемый в коррупционном деле, покинул свой пост. Об этом URA.RU сообщили в мэрии района.

«Семен Свидлов уволился из Администрации района в декабре 2021 года. Уволился по собственному желанию. Должность первого заместителя главы администрации района конкурсная, пока желающих принять участие в конкурсе и занять эту должность нет», — сообщили агентству в администрации.

Семен Свидлов с 2018 года занимал должность первого зама главы администрации Надымского района. В 2019 году его назначили исполняющим обязанности первым замглавы Тазовского района. Источники в политических кругах региона даже пророчили ему кресло главы Тазовского района, однако в ноябре 2021 года стало известно, что Свидлова задержали по подозрению в преступлении коррупционного характера. По неподтвержденной информации, он мог быть связан со скандальным надымским делом, когда чиновники района похитили более 35 миллионов рублей, предназначенных на благоустройство главной площади в Надыме.

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Первый заместитель главы администрации Тазовского района (ЯНАО) Семен Свидлов, обвиняемый в коррупционном деле, покинул свой пост. Об этом URA.RU сообщили в мэрии района. «Семен Свидлов уволился из Администрации района в декабре 2021 года. Уволился по собственному желанию. Должность первого заместителя главы администрации района конкурсная, пока желающих принять участие в конкурсе и занять эту должность нет», — сообщили агентству в администрации. Семен Свидлов с 2018 года занимал должность первого зама главы администрации Надымского района. В 2019 году его назначили исполняющим обязанности первым замглавы Тазовского района. Источники в политических кругах региона даже пророчили ему кресло главы Тазовского района, однако в ноябре 2021 года стало известно, что Свидлова задержали по подозрению в преступлении коррупционного характера. По неподтвержденной информации, он мог быть связан со скандальным надымским делом, когда чиновники района похитили более 35 миллионов рублей, предназначенных на благоустройство главной площади в Надыме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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