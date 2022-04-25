25 апреля 2022

В ЯНАО выделили деньги на объект, за который осудили чиновника

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Площадь у бульвара Стрижова в Надыме замешана в коррупционном скандале Фото:

Правительство ЯНАО выделило 19 миллионов рублей на компенсацию подрядчику, который ремонтировал площадь массовых мероприятий у бульвара Стрижова в Надыме. Как сообщили URA.RU в администрации Надыма, ООО «Квадрат» не согласилось с претензией мэрии и подало иск в суд.

«В 2020 году выполнялись работы по комплексному благоустройству площади массовых мероприятий возле бульвара Стрижова. Во время приемки работ на объекте были выявлены недостатки и дефекты покрытия велодорожек. Оплата подрядчику ООО „Квадрат“ была произведена за фактически выполненные работы. Подрядчик не согласился с претензией и обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд ЯНАО», — сообщили агентству в ведомстве.

По исковому заявлению подрядчика была проведена строительно-техническая экспертиза, при которой выявленные ранее дефекты были подтверждены. Суд принял решение о частичном удовлетворении требований подрядчика, поскольку недостатки были устранены, а покрытие подлежит ремонту. По решению суда правительство ЯНАО из окружного бюджета выплатит ООО «Квадрат» компенсацию в сумме 19 200 000 рублей. Дефекты компания устранит летом.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году замглавы Надымского района Виталий Имкин вступил в сговор с главой МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» Аркадием Михайлюком и заставил сотрудников подписать сфабрикованные бумаги. В них говорилось о завершенном благоустройстве площади для массовых городских мероприятий и бульвара имени Стрижова. По контракту подрядчику ООО «Экспертгрупп» выплатили более 29 миллионов рублей. Всех фигурантов громкого дела арестовали.

По информации источников URA.RU, «надымское дело» было началом операции по смене власти в районе. На смену главе Леониду Дяченко, спустя полгода, пришел Дмитрий Жаромских.

Площадь в Надыме строят с 2019 года
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Правительство ЯНАО выделило 19 миллионов рублей на компенсацию подрядчику, который ремонтировал площадь массовых мероприятий у бульвара Стрижова в Надыме. Как сообщили URA.RU в администрации Надыма, ООО «Квадрат» не согласилось с претензией мэрии и подало иск в суд. «В 2020 году выполнялись работы по комплексному благоустройству площади массовых мероприятий возле бульвара Стрижова. Во время приемки работ на объекте были выявлены недостатки и дефекты покрытия велодорожек. Оплата подрядчику ООО „Квадрат“ была произведена за фактически выполненные работы. Подрядчик не согласился с претензией и обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд ЯНАО», — сообщили агентству в ведомстве. По исковому заявлению подрядчика была проведена строительно-техническая экспертиза, при которой выявленные ранее дефекты были подтверждены. Суд принял решение о частичном удовлетворении требований подрядчика, поскольку недостатки были устранены, а покрытие подлежит ремонту. По решению суда правительство ЯНАО из окружного бюджета выплатит ООО «Квадрат» компенсацию в сумме 19 200 000 рублей. Дефекты компания устранит летом. Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году замглавы Надымского района Виталий Имкин вступил в сговор с главой МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» Аркадием Михайлюком и заставил сотрудников подписать сфабрикованные бумаги. В них говорилось о завершенном благоустройстве площади для массовых городских мероприятий и бульвара имени Стрижова. По контракту подрядчику ООО «Экспертгрупп» выплатили более 29 миллионов рублей. Всех фигурантов громкого дела арестовали. По информации источников URA.RU, «надымское дело» было началом операции по смене власти в районе. На смену главе Леониду Дяченко, спустя полгода, пришел Дмитрий Жаромских.
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