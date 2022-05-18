Губернатор Шумков проводил десантников, которые тушили пожары. Фото

18 мая 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков лично вручил благодарственные письма десантникам (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручил благодарственные письма парашютистам-десантникам пожарных отрядов Авиалесоохраны из других регионов, которые помогали бороться с огнем в местных лесах. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Большое вам спасибо, мужики. За грамотно, правильно и самоотверженно сделанную работу. Мало кто понимает, что вы, рискуя собой, своими товарищами, защищаете жизни и жилье, в общем-то, незнакомых вам людей. <…> Еще раз вам от правительства Курганской области, от нашего народа, огромное спасибо», — обратился Шумков к парашютистам-десантникам перед их отъездом. На торжественной церемонии, посвященной окончанию работ по тушению природных пожаров, благодарственные письма и почетные грамота вручили сотрудникам подразделений из федеральной Авиалесоохраны, а также Архангельской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Отрядам Республики Коми и Карелии подарки от местных властей вручили в аэропорту. «За сутки по завершению своей боевой задачи Курганскую область покинули 435 бойцов подразделений Авиалесоохраны», — добавили в правительстве. В начале мая лесные пожары в Курганской области были самыми крупными в России. На помощь в тушении пожаров в регион отправили представителей федерального учреждения «Авиалесоохрана» из разных регионов. Жены архангельских десантников жаловались, что их мужья застревали без воды на окраине леса, а вместо подачи питья и транспорта им организовали концерт с баяном. В областном правительстве эту ситуацию отрицают, а представитель подразделения Авиалесоохраны Владимир Силуянов назвал эту информацию «вбросом». Курганскую область за сутки покинули 435 бойцов подразделений Авиалесоохраны Фото: пресс-служба губернатора Курганской области Представителям Авиалесохраны вручили благодарственные письма Фото: пресс-служба губернатора Курганской области Также для парашютистов-десантников пожарных отрядов Авиалесоохраны подготовили подарки Фото: пресс-служба губернатора Курганской области Некоторым представителям Авиалесохраны вручили подарки уже в аэропорту Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручил благодарственные письма парашютистам-десантникам пожарных отрядов Авиалесоохраны из других регионов, которые помогали бороться с огнем в местных лесах. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Большое вам спасибо, мужики. За грамотно, правильно и самоотверженно сделанную работу. Мало кто понимает, что вы, рискуя собой, своими товарищами, защищаете жизни и жилье, в общем-то, незнакомых вам людей. <…> Еще раз вам от правительства Курганской области, от нашего народа, огромное спасибо», — обратился Шумков к парашютистам-десантникам перед их отъездом. На торжественной церемонии, посвященной окончанию работ по тушению природных пожаров, благодарственные письма и почетные грамота вручили сотрудникам подразделений из федеральной Авиалесоохраны, а также Архангельской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Отрядам Республики Коми и Карелии подарки от местных властей вручили в аэропорту. «За сутки по завершению своей боевой задачи Курганскую область покинули 435 бойцов подразделений Авиалесоохраны», — добавили в правительстве. В начале мая лесные пожары в Курганской области были самыми крупными в России. На помощь в тушении пожаров в регион отправили представителей федерального учреждения «Авиалесоохрана» из разных регионов. Жены архангельских десантников жаловались, что их мужья застревали без воды на окраине леса, а вместо подачи питья и транспорта им организовали концерт с баяном. В областном правительстве эту ситуацию отрицают, а представитель подразделения Авиалесоохраны Владимир Силуянов назвал эту информацию «вбросом».