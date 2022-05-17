Архангельцам, тушившим пожары Кургана, дали баяниста вместо воды

Спасателям из Архангельска, тушившим пожары в Кургане, не поставляли воду и питание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Архангельские десантники, прибывшие тушить пожары в Курганской области, застряли без воды на окраине леса села Введенское. Вместо подачи питья и транспорта им организовали концерт с баяном. Об этом пишут жены бойцов в соцсети «ВКонтакте» в группе «Типичный Курган». Правительство Курганской области описанную ситуацию полностью отрицает.

«Моего мужа и его сослуживцев обещали вывезти с кромки леса в Кетовском районе еще 16 мая. Они ждали весь день, но к ним привезли только мужчину с баяном и устроили концерт. Он пел красиво, но 150 немытых мужчин хотят отдохнуть. Вчера их тоже не забрали», — рассказала URA.RU жена одного из архангельских парашютистов на условиях анонимности. По словам женщины, до этого рядом с лагерем стояли на дежурстве пожарные машины, из них бойцы брали воду. Пожарные уехали, а парашютисты остались без питья и горячего питания на два дня.

Как рассказали URA.RU в пресс-службе правительства Курганской области, парашютисты были полностью обеспечены питанием и водой. Сами спасатели претензий не имеют. «Все наши люди накормлены, пайки закуплены. А информация из поста — вброс, которым решили нас опорочить», — отметил инструктор парашютно-десантной пожарной команды Онежского подразделения Авиалесоохраны Владимир Силуянов. В ФБУ «Авиалесоохрана» на запрос URA.RU на момент публикации не ответили.

И.о. главы Кетовского района Олег Язовских сообщил URA.RU, что на сегодняшний день всех десантников вывезли на базу. Часть из них отправят домой, а остальных повезут на тушение других пожаров.