В Германии спрогнозировали «зловещий» кризис из-за Украины

20 мая 2022 в 02:48 Размер текста - 17 +

Структурный кризис в Германии может затянуться на несколько лет Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Обострение ситуации на Украине ведет к структурному кризису, который может затянуться на несколько лет. Об этом говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt. «Шок от <…> [конфликта на Украине] находится на пути к тому, чтобы стать структурным кризисом, который будет давить на немецкую экономику в течение многих лет, а не в течение нескольких месяцев. И экономический спад может приобрести особенно угрожающую характеристику.», — сказано в материале. Сообщается, что подобный спад промышленности в Германии фиксировали только в периоды финансового кризиса и первого локдауна в 2020 году. В качестве подтверждения в статье приводятся результаты исследования Немецкой торгово-промышленной палаты, в котором участвовали 25 тысяч компаний. Выяснилось, что треть из них ожидают скорого ухудшения ситуации в экономике, и лишь 19 процентов рассчитывают на положительные изменения. Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако негативные последствия, наоборот, наблюдаются в США и странах ЕС. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц предрек мощный экономический кризис и потери миллионов рабочих мест в случае эмбарго на поставки российского газа. Немецкие продовольственные ассоциации предрекли дефицит продовольствия в скором времени. Сообщалось, что Берлин в ближайшем будущем будет зависеть от российской нефти и газа.

Обострение ситуации на Украине ведет к структурному кризису, который может затянуться на несколько лет. Об этом говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt. «Шок от <…> [конфликта на Украине] находится на пути к тому, чтобы стать структурным кризисом, который будет давить на немецкую экономику в течение многих лет, а не в течение нескольких месяцев. И экономический спад может приобрести особенно угрожающую характеристику.», — сказано в материале. Сообщается, что подобный спад промышленности в Германии фиксировали только в периоды финансового кризиса и первого локдауна в 2020 году. В качестве подтверждения в статье приводятся результаты исследования Немецкой торгово-промышленной палаты, в котором участвовали 25 тысяч компаний. Выяснилось, что треть из них ожидают скорого ухудшения ситуации в экономике, и лишь 19 процентов рассчитывают на положительные изменения. Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако негативные последствия, наоборот, наблюдаются в США и странах ЕС. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц предрек мощный экономический кризис и потери миллионов рабочих мест в случае эмбарго на поставки российского газа. Немецкие продовольственные ассоциации предрекли дефицит продовольствия в скором времени. Сообщалось, что Берлин в ближайшем будущем будет зависеть от российской нефти и газа.