Командира «Азова»* вывезли с «Азовстали» в бронеавтомобиле

Российские военнослужащие были вынуждены вывезти сдавшегося в плен командира полка «Азов» (признан экстремистской организацией, запрещен на территории РФ) Дениса Прокопенко (известен как Редис) с территории металлургического завода «Азовсталь» на броневике, чтобы не допустить расправы над ним местных жителей. Об это рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Сегодня, 20 мая, сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Так называемый „командир“ нацистов „Азова“* из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», — сообщил Конашенков в ходе брифинга.
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под полный контроль Мариуполь, где находится комбинат «Азовсталь», на котором засели националисты. Долгое время боевики отказывались сдаваться, несмотря на неоднократные призывы с российской стороны сложить оружие. 20 мая Прокопенко покинул территорию завода и сдался в плен. Позднее в Минобороны сообщили о выходе всех боевиков с территории комбината. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об окончании операции на «Азовстали» и полном освобождении Мариуполя.
*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.
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Российские военнослужащие были вынуждены вывезти сдавшегося в плен командира полка «Азов» (признан экстремистской организацией, запрещен на территории РФ) Дениса Прокопенко (известен как Редис) с территории металлургического завода «Азовсталь» на броневике, чтобы не допустить расправы над ним местных жителей. Об это рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Сегодня, 20 мая, сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Так называемый „командир“ нацистов „Азова“* из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», — сообщил Конашенков в ходе брифинга. В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под полный контроль Мариуполь, где находится комбинат «Азовсталь», на котором засели националисты. Долгое время боевики отказывались сдаваться, несмотря на неоднократные призывы с российской стороны сложить оружие. 20 мая Прокопенко покинул территорию завода и сдался в плен. Позднее в Минобороны сообщили о выходе всех боевиков с территории комбината. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об окончании операции на «Азовстали» и полном освобождении Мариуполя. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.