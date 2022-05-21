Премьер Эстонии устроила истерику из-за звонков Макрона Путину

21 мая 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Владимиру Путину звонят лидеры нескольких стран Фото: Сайт Президента России новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности С президентом России Владимиром Путиным из-за вынужденной спецоперации по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского разговаривают канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Но в этом случае Путин не поймет, что находится в изоляции от других государств, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «Если я правильно поняла, то президент Украины Зеленский попросил Макрона и Шольца поговорить с Путиным, потому что он не хотел говорить с ним напрямую. Я это понимаю. Но как Путин должен понять, что он изолирован, когда ему сейчас все звонят?» — ее слова передает иностранное издание Der Spiegel. Об изоляции России от всего остального мира страны Евросоюза заговорили после того, как РФ начала проводить вынужденную спецоперацию на территории Украины. На это Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории и ее роли в важнейших мировых событиях. Россияне начали сталкиваться с травлей за границей. Жители США и Европы винят русских в ситуации на Украине, — такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Кроме того, российские программисты пожаловались на дискриминацию и издевательствах со стороны иностранных коллег в IT-компаниях. Внутри Европы тоже царит разлад. Так, гости итальянского телешоу подрались из-за отмены русской культуры, пишет «Царьград». А 9 мая жители Риги возложили к памятнику Победы советских воинов цветы, но власти города убрали их бульдозером. После этого люди принесли новые букеты, а охранять мемориал вызвались волонтеры. В итоге памятник было решено и вовсе снести.

С президентом России Владимиром Путиным из-за вынужденной спецоперации по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского разговаривают канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Но в этом случае Путин не поймет, что находится в изоляции от других государств, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «Если я правильно поняла, то президент Украины Зеленский попросил Макрона и Шольца поговорить с Путиным, потому что он не хотел говорить с ним напрямую. Я это понимаю. Но как Путин должен понять, что он изолирован, когда ему сейчас все звонят?» — ее слова передает иностранное издание Der Spiegel. Об изоляции России от всего остального мира страны Евросоюза заговорили после того, как РФ начала проводить вынужденную спецоперацию на территории Украины. На это Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории и ее роли в важнейших мировых событиях. Россияне начали сталкиваться с травлей за границей. Жители США и Европы винят русских в ситуации на Украине, — такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Кроме того, российские программисты пожаловались на дискриминацию и издевательствах со стороны иностранных коллег в IT-компаниях. Внутри Европы тоже царит разлад. Так, гости итальянского телешоу подрались из-за отмены русской культуры, пишет «Царьград». А 9 мая жители Риги возложили к памятнику Победы советских воинов цветы, но власти города убрали их бульдозером. После этого люди принесли новые букеты, а охранять мемориал вызвались волонтеры. В итоге памятник было решено и вовсе снести.