Захарова назвала Екатеринбург «городом противостояния бесам»

21 мая 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

Захарова считает екатеринбуржцев сильными Фото: Размик Закарян © URA.RU Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Екатеринбург «городом противостояния бесам». Об этом она написала в своем telegram-канале. «Что могу сказать. Это не „город бесов“, а „город противостояния им“. Это главное. И противостоять есть кому — народ сильнейший», — заявила Захарова. Она пообещала вернуться летом и поблагодарила екатеринбуржцев за теплый прием и интересные диалоги. Захарова отметила, что за два дня в Екатеринбурге, кроме главного события — участия в «Битве ораторов», она успела встретиться со студентами в Уральском федеральном университете, выступить в «Сима-ленде», посетить Храм-на-крови и даже провести беседу с настоятелем. «Заодно поработала пресс-секретарем Владимира Соловьева — вопросов на эту тему очень много», — подытожила Захарова. «Битва ораторов», участницами которой стали Захарова и медиаменеджер Тина Канделаки, прошла на площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». Во время встречи представитель МИД РФ успела заступиться за Владимира Соловьева и его дом на озере Комо в Италии, а также заявила, что выступает против конфискации недвижимости без законных оснований у президента Украины Владимира Зеленского. Захарова также заявила, что летом 2022 года выездной брифинг МИД РФ пройдет в Екатеринбурге. «Городом бесов» Екатеринбург назвал телеведущий Владимир Соловьев. Таким образом он раскритиковал екатеринбургских активистов, которые протестовали против строительства храма Святой Екатерины. Во время своего эфира на «Вести FM» он назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших последнего российского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в 1930 году.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Екатеринбург «городом противостояния бесам». Об этом она написала в своем telegram-канале. «Что могу сказать. Это не „город бесов“, а „город противостояния им“. Это главное. И противостоять есть кому — народ сильнейший», — заявила Захарова. Она пообещала вернуться летом и поблагодарила екатеринбуржцев за теплый прием и интересные диалоги. Захарова отметила, что за два дня в Екатеринбурге, кроме главного события — участия в «Битве ораторов», она успела встретиться со студентами в Уральском федеральном университете, выступить в «Сима-ленде», посетить Храм-на-крови и даже провести беседу с настоятелем. «Заодно поработала пресс-секретарем Владимира Соловьева — вопросов на эту тему очень много», — подытожила Захарова. «Битва ораторов», участницами которой стали Захарова и медиаменеджер Тина Канделаки, прошла на площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». Во время встречи представитель МИД РФ успела заступиться за Владимира Соловьева и его дом на озере Комо в Италии, а также заявила, что выступает против конфискации недвижимости без законных оснований у президента Украины Владимира Зеленского. Захарова также заявила, что летом 2022 года выездной брифинг МИД РФ пройдет в Екатеринбурге. «Городом бесов» Екатеринбург назвал телеведущий Владимир Соловьев. Таким образом он раскритиковал екатеринбургских активистов, которые протестовали против строительства храма Святой Екатерины. Во время своего эфира на «Вести FM» он назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших последнего российского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в 1930 году.