Экс-пиарщик Шумкова защитил чиновников от «диванной артиллерии»

23 мая 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Александра Тетерин (на фото — в центре) назвал зарплаты заместителей губернатора весьма умеренными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший пресс-секретарь губернатора Курганской области Александр Тетерин заступился курганских чиновников перед «диванной артиллерией». Тетерин в своем telegram-канале назвал зарплаты заместителей Вадима Шумкова «весьма умеренными», а работу — «хардовой». «Курганские чиновники опубликовали свои доходы. Традиционно — для СМИ „инфоповод года“, для „диванной артиллерии“ — очередная возможность повозмущаться дикими доходами чиновников, которые „ничего не делают“ […]. Сам был чиновником и видел изнутри, какая хардовая здесь работа […]. Итого: до полуночи — работаешь. Иногда дольше. Несколько часов на сон — и снова. А зарплаты, еще раз: они не поражают воображение. Особенно если сравнить с другими регионами — там раз в 5 больше. У тех же Ермакова, Куташи, Кокориной, Архипова и других з/п весьма умеренные (считайте, инсайд)», — написал Александр Тетерин в своем telegram-канале. Тетерин отметил, что в декларации о доходах указываются не только зарплаты, но и доходы с продажи имущества, проценты от вкладов в банках. И вспомнил, как еще недавно в должности пресс-секретаря губернатора и начальника департамента информационной и внутренней политики работал «в адовом графике» — шесть дней в неделю с 8 до 22 часов. «И вот уж точно не ради баснословных доходов — их нет. А потому что хочется реально, чтобы родной регион не был бедным родственником, а именно развивался», — написал Тетерин. Ранее URA.RU писало, что в правительстве Курганской области опубликовали декларации о доходах чиновников за 2021 год. Заместитель губернатора-руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи заработала больше всех в правительстве региона — 7,9 млн рублей. Тетерин с октября 2021 года временно руководил департаментом информационной и внутренней политики, а в феврале 2022 года возглавил ведомство официально. 5 мая Тетерин покинул пост, чтобы возглавить важный проект.

Бывший пресс-секретарь губернатора Курганской области Александр Тетерин заступился курганских чиновников перед «диванной артиллерией». Тетерин в своем telegram-канале назвал зарплаты заместителей Вадима Шумкова «весьма умеренными», а работу — «хардовой». «Курганские чиновники опубликовали свои доходы. Традиционно — для СМИ „инфоповод года“, для „диванной артиллерии“ — очередная возможность повозмущаться дикими доходами чиновников, которые „ничего не делают“ […]. Сам был чиновником и видел изнутри, какая хардовая здесь работа […]. Итого: до полуночи — работаешь. Иногда дольше. Несколько часов на сон — и снова. А зарплаты, еще раз: они не поражают воображение. Особенно если сравнить с другими регионами — там раз в 5 больше. У тех же Ермакова, Куташи, Кокориной, Архипова и других з/п весьма умеренные (считайте, инсайд)», — написал Александр Тетерин в своем telegram-канале. Тетерин отметил, что в декларации о доходах указываются не только зарплаты, но и доходы с продажи имущества, проценты от вкладов в банках. И вспомнил, как еще недавно в должности пресс-секретаря губернатора и начальника департамента информационной и внутренней политики работал «в адовом графике» — шесть дней в неделю с 8 до 22 часов. «И вот уж точно не ради баснословных доходов — их нет. А потому что хочется реально, чтобы родной регион не был бедным родственником, а именно развивался», — написал Тетерин. Ранее URA.RU писало, что в правительстве Курганской области опубликовали декларации о доходах чиновников за 2021 год. Заместитель губернатора-руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи заработала больше всех в правительстве региона — 7,9 млн рублей. Тетерин с октября 2021 года временно руководил департаментом информационной и внутренней политики, а в феврале 2022 года возглавил ведомство официально. 5 мая Тетерин покинул пост, чтобы возглавить важный проект.