Тюменцев лишили способа оплаты проезда на общественном транспорте

23 мая 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Жители не могут самостоятельно активировать средства, внесенные на транспортные карты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцы сообщают о невозможности активации транспортных карт для проезда в общественном транспорте через киоски самообслуживания. Проблему горожане обсуждают в социальных сетях. Несмотря на то, что деньги на карты вносятся, пользоваться ими пассажиры не могут. «Почему точки активации и пополнение ТТС (Тюменская транспортная система — прим. URA.RU) не действуют? Терминалы уже не работают», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Речь о транспортных картах, которыми горожане оплачивают проезд в автобусах и маршрутках. Чтобы зачисленные на них деньги начали «работать», карту нужно активировать. Как указано на сайте ТТС, сделать это можно либо через кондукторов, либо в специальных киосках. Однако оказалось, что информация не актуальна. «Активировать средства на карте через киоски нельзя. Услугу оказывают кондукторы. Активацию можно произвести на каждом городском маршруте», — рассказали URA.RU на горячей линии ТТС. Тем не менее, отзывы тюменцев эту информацию опровергают. Как пишут горожане в социальных сетях, терминалы с функцией активации есть не у всех кондукторов автобусов. А в маршрутках их можно встретить и того реже. «Которую неделю не могу активировать. Пишет, что на карте денег нет, а терминалы не могут активировать. У меня уже несколько сотен на карте», — высказался Боря Иванов. «В маршрутках нет такого. Я положила на карту сыну, а она не проходит, пишет не активирована. Так и валяется ненужная, зачем ее выдают», — написала Мария Варламова. Агентство направило письменный запрос в компанию ТТС. Ответ ожидается.

Тюменцы сообщают о невозможности активации транспортных карт для проезда в общественном транспорте через киоски самообслуживания. Проблему горожане обсуждают в социальных сетях. Несмотря на то, что деньги на карты вносятся, пользоваться ими пассажиры не могут. «Почему точки активации и пополнение ТТС (Тюменская транспортная система — прим. URA.RU) не действуют? Терминалы уже не работают», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Речь о транспортных картах, которыми горожане оплачивают проезд в автобусах и маршрутках. Чтобы зачисленные на них деньги начали «работать», карту нужно активировать. Как указано на сайте ТТС, сделать это можно либо через кондукторов, либо в специальных киосках. Однако оказалось, что информация не актуальна. «Активировать средства на карте через киоски нельзя. Услугу оказывают кондукторы. Активацию можно произвести на каждом городском маршруте», — рассказали URA.RU на горячей линии ТТС. Тем не менее, отзывы тюменцев эту информацию опровергают. Как пишут горожане в социальных сетях, терминалы с функцией активации есть не у всех кондукторов автобусов. А в маршрутках их можно встретить и того реже. «Которую неделю не могу активировать. Пишет, что на карте денег нет, а терминалы не могут активировать. У меня уже несколько сотен на карте», — высказался Боря Иванов. «В маршрутках нет такого. Я положила на карту сыну, а она не проходит, пишет не активирована. Так и валяется ненужная, зачем ее выдают», — написала Мария Варламова. Агентство направило письменный запрос в компанию ТТС. Ответ ожидается.