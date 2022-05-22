Власти обещают очистить свалку летом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Сеяхи Ямальского района просят главу села Станислава Вануйто решить проблему со свалкой, куда вывозится весь мусор, но дальнейшей его утилизации не происходит. Об этом они сообщают в соцсети «ВКонтакте».

«Обратите внимание на нашу свалку в Сеяхе. Мы платим за вывоз мусора отдельно, если есть вывоз, значит должна быть утилизация, куда тогда уходят наши деньги? Почему никто ничего не выясняет и не отчитывается перед населением, куда уходят средства людей и будут ли что-то делать в селе по поводу утилизации и переработки? Станислав Леонидович, вы там как бы за поселок отвечаете, вы как хозяин поселка должны требовать и продвигать планы по утилизации», — написал анонимный пользователь в группе «Подслушано в Сеяхе», опубликовав фото свалки.

В администрации Ямальского района ответили, что данную площадку для сбора мусора очистят летом. «В 2021 году в поселке был построен пункт временного размещения мусора. После введения в эксплуатацию пункта переработки, твердые коммунальные отходы будут вывозиться из Сеяхи в Салехард для переработки», — ответили на пост в ведомстве.

Регоператор по обращению с ТКО в ЯНАО также прокомментировал запись. «Региональный оператор не эксплуатирует эту свалку и не содержит ее. В плату за коммунальную услугу расходы на эксплуатацию этой свалки не входят», — добавили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что предприятие «Ямальские олени» на протяжении восьми лет выбрасывала в тундру рядом с селом Сеяха отходы с производства. Компания перерабатывала оленину, но не имела собственного цеха утилизации.