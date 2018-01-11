18:11 11 января 2018 0

Компания получила штраф в полмиллиона за свалку биологических отходов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Управление Россельхознадзора по Тюменской области оштрафовало на полмиллиона рублей филиал муниципального предприятия «Ямальские олени» в селе Сеяха в Ямальском районе. Компания перерабатывала оленину, но не имела собственного цеха утилизации. Все оставшиеся после разделки шкуры, рога, кости и прочие биологические отходы на протяжении восьми лет просто выбрасывались в тундру.

«Данные действия являются грубым нарушением законодательства в области ветеринарии, могут способствовать возникновению и распространению возбудителей инфекционных и инвазионных болезней, общих для человека и животных, а также влекут за собой загрязнение патогенными микроорганизмами окружающей среды», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Шкуры, рога и прочие отходы после разделки оленей на протяжении 8 лет сбрасывались в тундру Фото предоставленно Россельхознадзором

Директор предприятия «Ямальские олени» Евгений Мальцев сейчас находится в отъезде и связаться с ним непосредственно корреспонденту «URA.RU» не удалось. Однако его комментарий был распространен в региональных СМИ. Мальцев заявил, что ситуация насчет «свалки трупов» сильно драматизирована. «Ведется нормальная работа, крематор на торгах, мы его сейчас покупаем. Когда установятся зимники, привезем в Сеяху, это будет в начале февраля. Все отходы с тундрового полигона, которые раньше отправляли на звероферму, сожжем. Такие крематоры уже поставлены на убойных комплексах в Яр-Сале и Юрибее. А штраф за Сеяху мы, конечно, заплатим», — цитирует Мальцева ИА «Север-пресс».

Отметим, что никаких торгов на поставку крематора в Сеяху на официальном портале госзакупок нет.

В ямальском управлении Россельхознадзора добавили, что пока к ним больше не поступило каких-либо жалоб и обращений о нарушениях на других убойных комплексах региона. Если жалобы поступят, у них будут основания, чтобы провести проверки. В региональном департаменте АПК не смогли ответить, все ли убойные комплексы на Ямале оборудованы утилизационными цехами. Там сообщили, что хозяйствующие субъекты самостоятельно отвечают за утилизацию.