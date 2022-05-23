Ургант раскрыл, когда приедет в Екатеринбург на «Ночь музыки»

23 мая 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Шоумен может выступить на «Ночи музыки» в 2023 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Телеведущий Иван Ургант заявил, что будет выступать на «Уральской ночи музыки» в 2023 году. Об этом Ургант рассказал журналистам ТАСС. «Мы уже созвонились с Евгением Львовичем, который является бессменным устроителем этого фестиваля, и договорились, что в следующий раз они позвонят заранее и мы организуем это. Я с удовольствием приеду — там ведь замечательный екатеринбургский зритель, музыка», — отметил телеведущий. Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что Иван Ургант будет выступать на екатеринбургском фестивале «Ночь музыки». В разговоре с URA.RU шоумен опроверг информацию, заявив, что действительно такое приглашение получил, но физически не сможет приехать на Урал. «А где я буду в эти дни физически, об этом лучше знает Ксения Собчак», — съязвил юморист. Он также сообщил, что сейчас находится в России и работает в Останкино. «Умоляю, у меня только одна просьба — не говорите об этом Ксении Собчак», — добавил Ургант.

Телеведущий Иван Ургант заявил, что будет выступать на «Уральской ночи музыки» в 2023 году. Об этом Ургант рассказал журналистам ТАСС. «Мы уже созвонились с Евгением Львовичем, который является бессменным устроителем этого фестиваля, и договорились, что в следующий раз они позвонят заранее и мы организуем это. Я с удовольствием приеду — там ведь замечательный екатеринбургский зритель, музыка», — отметил телеведущий. Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что Иван Ургант будет выступать на екатеринбургском фестивале «Ночь музыки». В разговоре с URA.RU шоумен опроверг информацию, заявив, что действительно такое приглашение получил, но физически не сможет приехать на Урал. «А где я буду в эти дни физически, об этом лучше знает Ксения Собчак», — съязвил юморист. Он также сообщил, что сейчас находится в России и работает в Останкино. «Умоляю, у меня только одна просьба — не говорите об этом Ксении Собчак», — добавил Ургант.