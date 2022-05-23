ЕС намерен запастись российским газом до зимы

24 мая 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

Еврокомиссия рекомендовала странам-участницам ЕС добиться заполнения коллекторов на 80% к 1 ноября. Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Газовый кризис в Европе Несмотря на то, что поставки «Газпрома» были значительно сокращены, страны ЕС успели запастись к концу мая газом на 42,6%. В свою очередь, высший орган исполнительной власти Европейского союза порекомендовал странам ЕС добиться заполнения хранилищ на 80% к 1 ноября. Странам ЕС к концу мая удалось полностью покрыть накопленный с 2021 года разрыв в уровне заполнения подземных хранилищ. На 21 мая, по данным AGSi+ (отслеживает уровень запасов газа), там было около 41,5 млрд кубометров, уровень заполнения составил 42,62%. В связи с возможными перебоями в поставках российского газа Еврокомиссия рекомендовала государствам ЕС заполнить свои хранилища на 80% к 1 ноября. По подсчетам « Коммерсанта », если ЕС будет продолжать закачивать газ теми же темпами, что и в прошлом году, план будет перевыполнен: запасы к 1 ноября достигнут примерно 90 млрд кубометров, а уровень заполнения составит 92%. По данным французской газеты Monde diplomatique, в Европе нет поставщиков газа, которые бы смогли заменить Россию по поставкам энергоносителя. При этом воспользоваться данной ситуацией намерена представители США, рассчитывая увеличить поставки своего сниженного природного газа в европейские страны. Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После этого президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа. Отныне страны, которые РФ признала недружественными, смогут покупать его только за рубли. В связи с этим негативные последствия наблюдаются в США и странах ЕС. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц предрек мощный экономический кризис и потери миллионов рабочих мест в случае эмбарго на поставки российского газа. Немецкие продовольственные ассоциации предсказали дефицит продовольствия в скором времени. Сообщалось, что Берлин в ближайшем будущем будет жестко зависеть от российской нефти и газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на то, что поставки «Газпрома» были значительно сокращены, страны ЕС успели запастись к концу мая газом на 42,6%. В свою очередь, высший орган исполнительной власти Европейского союза порекомендовал странам ЕС добиться заполнения хранилищ на 80% к 1 ноября. Странам ЕС к концу мая удалось полностью покрыть накопленный с 2021 года разрыв в уровне заполнения подземных хранилищ. На 21 мая, по данным AGSi+ (отслеживает уровень запасов газа), там было около 41,5 млрд кубометров, уровень заполнения составил 42,62%. В связи с возможными перебоями в поставках российского газа Еврокомиссия рекомендовала государствам ЕС заполнить свои хранилища на 80% к 1 ноября. По подсчетам «Коммерсанта», если ЕС будет продолжать закачивать газ теми же темпами, что и в прошлом году, план будет перевыполнен: запасы к 1 ноября достигнут примерно 90 млрд кубометров, а уровень заполнения составит 92%. По данным французской газеты Monde diplomatique, в Европе нет поставщиков газа, которые бы смогли заменить Россию по поставкам энергоносителя. При этом воспользоваться данной ситуацией намерена представители США, рассчитывая увеличить поставки своего сниженного природного газа в европейские страны. Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После этого президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа. Отныне страны, которые РФ признала недружественными, смогут покупать его только за рубли. В связи с этим негативные последствия наблюдаются в США и странах ЕС. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц предрек мощный экономический кризис и потери миллионов рабочих мест в случае эмбарго на поставки российского газа. Немецкие продовольственные ассоциации предсказали дефицит продовольствия в скором времени. Сообщалось, что Берлин в ближайшем будущем будет жестко зависеть от российской нефти и газа.