Власти Херсона попросят Путина разместить в регионе военную базу

24 мая 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

Власти Херсонской области выступили за размещение российской военной базы в регионе Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Херсонской области будут просить разместить в регионе российскую военную базу, которая станет гарантией его безопасности. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. «В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», — заявил Стремоусов в беседе с РИА «Новости». Он добавил, что сегодня именно российская армия защищает Херсонскую область от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по селам и городам. 24 февраля Россия специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 15 марта Вооруженные силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. В мае местные власти заявили о желании региона войти в состав России. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. Сообщалось, что население Херсонской области сможет получить российское гражданство. Стремоусов также рассказывал, что в качестве государственного языка в регионе выбран русский.

Власти Херсонской области будут просить разместить в регионе российскую военную базу, которая станет гарантией его безопасности. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. «В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», — заявил Стремоусов в беседе с РИА «Новости». Он добавил, что сегодня именно российская армия защищает Херсонскую область от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по селам и городам. 24 февраля Россия специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 15 марта Вооруженные силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. В мае местные власти заявили о желании региона войти в состав России. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. Сообщалось, что население Херсонской области сможет получить российское гражданство. Стремоусов также рассказывал, что в качестве государственного языка в регионе выбран русский.