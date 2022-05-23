23 мая 2022

Власти Херсона попросят Путина разместить в регионе военную базу

© Служба новостей «URA.RU»
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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, военнослужащие цво, военная база, строй, 201военная база
Власти Херсонской области выступили за размещение российской военной базы в регионе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Херсонской области будут просить разместить в регионе российскую военную базу, которая станет гарантией его безопасности. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», — заявил Стремоусов в беседе с РИА «Новости». Он добавил, что сегодня именно российская армия защищает Херсонскую область от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по селам и городам.

24 февраля Россия специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 15 марта Вооруженные силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. В мае местные власти заявили о желании региона войти в состав России. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. Сообщалось, что население Херсонской области сможет получить российское гражданство. Стремоусов также рассказывал, что в качестве государственного языка в регионе выбран русский.

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Власти Херсонской области будут просить разместить в регионе российскую военную базу, которая станет гарантией его безопасности. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. «В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», — заявил Стремоусов в беседе с РИА «Новости». Он добавил, что сегодня именно российская армия защищает Херсонскую область от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по селам и городам. 24 февраля Россия специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 15 марта Вооруженные силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. В мае местные власти заявили о желании региона войти в состав России. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. Сообщалось, что население Херсонской области сможет получить российское гражданство. Стремоусов также рассказывал, что в качестве государственного языка в регионе выбран русский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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