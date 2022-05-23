23 мая 2022

В Тюмени впервые пройдут кулачные бои

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая тренировка сборной России по боксу. Екатеринбург, кулак
В Тюмени пройдет турнир по кулачным боям Фото:

Жители и гости Тюмени примут участие в первом турнире по кулачным боям. Информация о проведении соревнований была размещена в группе «На кулаках. Лига бокса» в социальной сети «ВКонтакте».

«„На кулаках“ — первый турнир на голых кулаках в регионе. В ходе турнира встретятся спортсмены разных видов спорта: бокс, рукопашный бой и ММА», — сообщается в группе.

В главном бою вечера свои спортивные навыки покажут кандидат в депутаты Тюменской областной думы Сергей «Панчер» Богданов и кандидат в мастера спорта по тайскому боксу Артем «Папа» Казымов. Также в турнире примут участие судебный пристав, массажист, спасатель и менеджер. Спортсмены представляющие Тюмень, Тобольск, Сургут и Салехард встретятся 28 мая в КТЗ (концертно-танцевальный зал, прим. URA.RU) «Золотые ворота Cибири».

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени»
Подписаться
Жители и гости Тюмени примут участие в первом турнире по кулачным боям. Информация о проведении соревнований была размещена в группе «На кулаках. Лига бокса» в социальной сети «ВКонтакте». «„На кулаках“ — первый турнир на голых кулаках в регионе. В ходе турнира встретятся спортсмены разных видов спорта: бокс, рукопашный бой и ММА», — сообщается в группе. В главном бою вечера свои спортивные навыки покажут кандидат в депутаты Тюменской областной думы Сергей «Панчер» Богданов и кандидат в мастера спорта по тайскому боксу Артем «Папа» Казымов. Также в турнире примут участие судебный пристав, массажист, спасатель и менеджер. Спортсмены представляющие Тюмень, Тобольск, Сургут и Салехард встретятся 28 мая в КТЗ (концертно-танцевальный зал, прим. URA.RU) «Золотые ворота Cибири».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...