В Тюмени впервые пройдут кулачные бои

24 мая 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

В Тюмени пройдет турнир по кулачным боям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители и гости Тюмени примут участие в первом турнире по кулачным боям. Информация о проведении соревнований была размещена в группе «На кулаках. Лига бокса» в социальной сети «ВКонтакте». «„На кулаках“ — первый турнир на голых кулаках в регионе. В ходе турнира встретятся спортсмены разных видов спорта: бокс, рукопашный бой и ММА», — сообщается в группе. В главном бою вечера свои спортивные навыки покажут кандидат в депутаты Тюменской областной думы Сергей «Панчер» Богданов и кандидат в мастера спорта по тайскому боксу Артем «Папа» Казымов. Также в турнире примут участие судебный пристав, массажист, спасатель и менеджер. Спортсмены представляющие Тюмень, Тобольск, Сургут и Салехард встретятся 28 мая в КТЗ (концертно-танцевальный зал, прим. URA.RU) «Золотые ворота Cибири».

Жители и гости Тюмени примут участие в первом турнире по кулачным боям. Информация о проведении соревнований была размещена в группе «На кулаках. Лига бокса» в социальной сети «ВКонтакте». «„На кулаках“ — первый турнир на голых кулаках в регионе. В ходе турнира встретятся спортсмены разных видов спорта: бокс, рукопашный бой и ММА», — сообщается в группе. В главном бою вечера свои спортивные навыки покажут кандидат в депутаты Тюменской областной думы Сергей «Панчер» Богданов и кандидат в мастера спорта по тайскому боксу Артем «Папа» Казымов. Также в турнире примут участие судебный пристав, массажист, спасатель и менеджер. Спортсмены представляющие Тюмень, Тобольск, Сургут и Салехард встретятся 28 мая в КТЗ (концертно-танцевальный зал, прим. URA.RU) «Золотые ворота Cибири».