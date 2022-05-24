Свердловские студенты будут искать людей под завалами в Донбассе

10 свердловских студентов займутся восстановительными работами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Десять свердловских студентов от Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) отправились на Донбасс проводить аварийно-восстановительные работы. Об этом URA.RU рассказал руководитель регионального ВСКС Ильяс Тлеубаев.

«Ребята поехали заниматься аварийно-восстановительными работами. Разбирают завалы, ищут под ними людей, занимаются восстановлением жилых помещений, просушкой и уборкой улиц. Делают они это после того, как наши спецслужбы проводят разминирование территорий», — рассказал Тлеубаев.

Из Екатеринбурга на восстановительные работы отправились десять добровольцев. Командировка рассчитана на месяц «В июне ребята поменяются с другими добровольцами», — добавил Ильяс. Также добровольцы занимаются доставкой гуманитарной помощи.

Свердловская область на постоянной основе помогает ЛНР и ДНР. Гуманитарную помощь жителям пострадавших районов направляли приставы, а также правительство региона и просто неравнодушные жители.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что главной целью этой операции является освобождение мирных жителей, так как многие из них оказались в зоне боевых действий. Президент не раз отмечал, что оккупация территорий Украины в планы армии РФ не входит.