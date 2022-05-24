В отдаленном селе ЯНАО впервые вырастят томаты. Видео

25 мая 2022 в 10:25 Размер текста - 17 +

В Красноселькупе будут выращивать помидоры Фото: Денис Моргунов © URA.RU На агрофирме «Приполярная» в отдаленном селе Красноселькуп (ЯНАО) впервые вырастят томаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации района в соцсети «ВКонтакте». «На агрофирме „Приполярная“ выращивают капусту, лук, зелень и огурцы. В этом году здесь впервые решили вырастить томаты», — сообщили в ведомстве. На данный момент в теплице агрофирмы подрастают около пяти тысяч саженцев огурцов, ростки которых в июне высадят в открытый грунт. Первый урожай соберут ближе к осени. Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленном селе Пуровского района ЯНАО Самбург будут выращивать клубнику. В совхозе «Пуровский» выращивают огурцы, помидоры, лук, укроп, петрушку и различные виды салата.

На агрофирме «Приполярная» в отдаленном селе Красноселькуп (ЯНАО) впервые вырастят томаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации района в соцсети «ВКонтакте». «На агрофирме „Приполярная“ выращивают капусту, лук, зелень и огурцы. В этом году здесь впервые решили вырастить томаты», — сообщили в ведомстве. На данный момент в теплице агрофирмы подрастают около пяти тысяч саженцев огурцов, ростки которых в июне высадят в открытый грунт. Первый урожай соберут ближе к осени. Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленном селе Пуровского района ЯНАО Самбург будут выращивать клубнику. В совхозе «Пуровский» выращивают огурцы, помидоры, лук, укроп, петрушку и различные виды салата.