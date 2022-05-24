В Красноселькупе будут выращивать помидоры
На агрофирме «Приполярная» в отдаленном селе Красноселькуп (ЯНАО) впервые вырастят томаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации района в соцсети «ВКонтакте».
«На агрофирме „Приполярная“ выращивают капусту, лук, зелень и огурцы. В этом году здесь впервые решили вырастить томаты», — сообщили в ведомстве.
На данный момент в теплице агрофирмы подрастают около пяти тысяч саженцев огурцов, ростки которых в июне высадят в открытый грунт. Первый урожай соберут ближе к осени.
Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленном селе Пуровского района ЯНАО Самбург будут выращивать клубнику. В совхозе «Пуровский» выращивают огурцы, помидоры, лук, укроп, петрушку и различные виды салата.
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