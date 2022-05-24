24 мая 2022
23 мая 2022

В отдаленном селе ЯНАО впервые вырастят томаты. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, овощи, торговля, помидоры, томаты
В Красноселькупе будут выращивать помидоры Фото:

На агрофирме «Приполярная» в отдаленном селе Красноселькуп (ЯНАО) впервые вырастят томаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации района в соцсети «ВКонтакте».

«На агрофирме „Приполярная“ выращивают капусту, лук, зелень и огурцы. В этом году здесь впервые решили вырастить томаты», — сообщили в ведомстве.

На данный момент в теплице агрофирмы подрастают около пяти тысяч саженцев огурцов, ростки которых в июне высадят в открытый грунт. Первый урожай соберут ближе к осени.

Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленном селе Пуровского района ЯНАО Самбург будут выращивать клубнику. В совхозе «Пуровский» выращивают огурцы, помидоры, лук, укроп, петрушку и различные виды салата.

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На агрофирме «Приполярная» в отдаленном селе Красноселькуп (ЯНАО) впервые вырастят томаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации района в соцсети «ВКонтакте». «На агрофирме „Приполярная“ выращивают капусту, лук, зелень и огурцы. В этом году здесь впервые решили вырастить томаты», — сообщили в ведомстве. На данный момент в теплице агрофирмы подрастают около пяти тысяч саженцев огурцов, ростки которых в июне высадят в открытый грунт. Первый урожай соберут ближе к осени. Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленном селе Пуровского района ЯНАО Самбург будут выращивать клубнику. В совхозе «Пуровский» выращивают огурцы, помидоры, лук, укроп, петрушку и различные виды салата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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