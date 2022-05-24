24 мая 2022

В думе Кургана представили нового депутата. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Кравец получила удостоверение и значок депутата Курганской городской думы Фото:

Депутатам Курганской городской думы представили нового коллегу — Татьяну Кравец. Председатель гордумы Игорь Прозоров вручил ей депутатское удостоверение и нагрудный знак, передает корреспондент URA.RU из гордумы.

«Разрешите вручить нагрудный знак и удостоверение депутата вновь избранному депутату Татьяне Кравец», — сказал Игорь Прозоров. После чего поздравил депутата и пожелал ей успехов в работе.

Ранее URA.RU писало, что заместитель директора гимназии №47 Татьяна Кравец избрана депутатом гордумы по округу №5 города Кургана от партии «Единая Россия». Она заняла место Романа Сергеечева, который сдал мандат по собственному желанию в июне 2021 года. Перед этим Сергеечев участвовал в выборах мэра Кургана в качестве кандидата, но при повторном голосовании уступил победу Елене Ситниковой.

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Депутатам Курганской городской думы представили нового коллегу — Татьяну Кравец. Председатель гордумы Игорь Прозоров вручил ей депутатское удостоверение и нагрудный знак, передает корреспондент URA.RU из гордумы. «Разрешите вручить нагрудный знак и удостоверение депутата вновь избранному депутату Татьяне Кравец», — сказал Игорь Прозоров. После чего поздравил депутата и пожелал ей успехов в работе. Ранее URA.RU писало, что заместитель директора гимназии №47 Татьяна Кравец избрана депутатом гордумы по округу №5 города Кургана от партии «Единая Россия». Она заняла место Романа Сергеечева, который сдал мандат по собственному желанию в июне 2021 года. Перед этим Сергеечев участвовал в выборах мэра Кургана в качестве кандидата, но при повторном голосовании уступил победу Елене Ситниковой.
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