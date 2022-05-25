Депутат Журавлев пригрозил Западу ядерным ударом из-за Украины. «Ну, полетело и полетело!»

26 мая 2022 в 03:45 Размер текста - 17 +

Алексей Журавлев пригрозил Западу отомстить за ведение прокси-войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ответ на поставки вооружений на Украину Россия может нанести удар по странам Запада баллистическими ракетами «Сармат» и снять с себя ответственность. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. «Мы недавно заключили соглашение с Венесуэлой — об использовании космоса. Ну, вот вы [Запад] Украину используете против нас, а у нас — „Сармат“. Он через Венесуэлу [будет запущен] — раз, и полетело! А мы тут не причем — мы скажем!», — заявил Алексей Журавлев в эфире шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1». Он подчеркнул, что западные политики не признают факт того, что ведут войну с Россией на Украине, аргументируя все тем, что имеют соглашение с Киевом о поставках оружия. «А у нас тоже соглашение! Ну, полетело и полетело! Хотите так?», — заключил парламентарий. Ранее Журавлев заявлял, что военная конфронтация между странами НАТО и Россией приведет к началу ядерной войны. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал воронку от ракеты «Сармат» и призвал Запад «разговаривать с Россией вежливее». Командующий Ракетных войск стратегического значения (РВСН) РФ Сергей Каракаев заявил, что ракета является неуязвимой для средств перехвата. В беседе с URA.RU Журавлев называл условие, при котором РФ будет готова применить ядерное оружие. Однако вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия не может нанести ядерной удар первой, согласно военной стратегии, сообщает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. США и страны НАТО поставляют Украине оружие, которое используется против РФ.

В ответ на поставки вооружений на Украину Россия может нанести удар по странам Запада баллистическими ракетами «Сармат» и снять с себя ответственность. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. «Мы недавно заключили соглашение с Венесуэлой — об использовании космоса. Ну, вот вы [Запад] Украину используете против нас, а у нас — „Сармат“. Он через Венесуэлу [будет запущен] — раз, и полетело! А мы тут не причем — мы скажем!», — заявил Алексей Журавлев в эфире шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1». Он подчеркнул, что западные политики не признают факт того, что ведут войну с Россией на Украине, аргументируя все тем, что имеют соглашение с Киевом о поставках оружия. «А у нас тоже соглашение! Ну, полетело и полетело! Хотите так?», — заключил парламентарий. Ранее Журавлев заявлял, что военная конфронтация между странами НАТО и Россией приведет к началу ядерной войны. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал воронку от ракеты «Сармат» и призвал Запад «разговаривать с Россией вежливее». Командующий Ракетных войск стратегического значения (РВСН) РФ Сергей Каракаев заявил, что ракета является неуязвимой для средств перехвата. В беседе с URA.RU Журавлев называл условие, при котором РФ будет готова применить ядерное оружие. Однако вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия не может нанести ядерной удар первой, согласно военной стратегии, сообщает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. США и страны НАТО поставляют Украине оружие, которое используется против РФ.