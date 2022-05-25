Шевчук не смог сказать, когда сыграет отмененный концерт в Тюмени

Концерт рок-группы ДДТ, который должен был пройти в Тюмени 20 и 21 апреля, был отложен на неопределенное время — «до лучших времен». Об этом лидер музыкальной команды Юрий Шевчук рассказал программе «Гостиный двор» с Владимиром Зерницким.
«Концерты в Тюмени мы перенесли до лучших времен. В Кургане вообще отменили», — заявил артист в интервью.
Также Шевчук рассказал программе о том, что музыкантам запретили давать концерты в Челябинске и Магнитогорске. Как ранее указывало URA.RU, ДДТ отказалась выступать в Тюменской филармонии, увидев на фасаде здания баннер с буквой Z. Официально концерт был перенесен на 2023 год, точная дата неизвестна. Российский писатель Захар Прилепин резко осудил поведение участников рок-группы.
Президент России Владимир Путин издал указ о начале специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. Буква Z стала одним из главных символов СВО.
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Концерт рок-группы ДДТ, который должен был пройти в Тюмени 20 и 21 апреля, был отложен на неопределенное время — «до лучших времен». Об этом лидер музыкальной команды Юрий Шевчук рассказал программе «Гостиный двор» с Владимиром Зерницким. «Концерты в Тюмени мы перенесли до лучших времен. В Кургане вообще отменили», — заявил артист в интервью. Также Шевчук рассказал программе о том, что музыкантам запретили давать концерты в Челябинске и Магнитогорске. Как ранее указывало URA.RU, ДДТ отказалась выступать в Тюменской филармонии, увидев на фасаде здания баннер с буквой Z. Официально концерт был перенесен на 2023 год, точная дата неизвестна. Российский писатель Захар Прилепин резко осудил поведение участников рок-группы. Президент России Владимир Путин издал указ о начале специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. Буква Z стала одним из главных символов СВО.