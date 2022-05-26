26 мая 2022
25 мая 2022

Источник: McDonald’s откроется в Салехарде под другим названием

© Служба новостей «URA.RU»
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Макдональдс. Екатеринбург , макдональдс, макдональдс екатеринбург
McDonald’s все еще может появиться в Салехарде Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Держатели франшизы ресторана McDonald’s не стали отказываться от проекта в Салехарде, он откроется под другим названием. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.

«Уже определен участок земли, и губернатор подписал соответствующее распоряжение. Осталось получить заявку от представителей франшизы. Отказа от проекта не было», — рассказывает собеседник.

В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее сообщалось, что власти Салехарда провели переговоры с сетью ресторанов для открытия первого в городе заведения. Однако после этого McDonald’s решил окончательно уйти с рынка РФ.

Некоторые зарубежные компании заявляли о приостановки работы на территории России, после того как президент РФ Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая помешала украинским военным напасть на Донбасс. Спустя время некоторые компании стран Запада возобновили свою работу на территории РФ.

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Держатели франшизы ресторана McDonald’s не стали отказываться от проекта в Салехарде, он откроется под другим названием. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «Уже определен участок земли, и губернатор подписал соответствующее распоряжение. Осталось получить заявку от представителей франшизы. Отказа от проекта не было», — рассказывает собеседник. В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее сообщалось, что власти Салехарда провели переговоры с сетью ресторанов для открытия первого в городе заведения. Однако после этого McDonald’s решил окончательно уйти с рынка РФ. Некоторые зарубежные компании заявляли о приостановки работы на территории России, после того как президент РФ Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая помешала украинским военным напасть на Донбасс. Спустя время некоторые компании стран Запада возобновили свою работу на территории РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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