Источник: McDonald’s откроется в Салехарде под другим названием

27 мая 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

McDonald’s все еще может появиться в Салехарде Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Держатели франшизы ресторана McDonald’s не стали отказываться от проекта в Салехарде, он откроется под другим названием. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «Уже определен участок земли, и губернатор подписал соответствующее распоряжение. Осталось получить заявку от представителей франшизы. Отказа от проекта не было», — рассказывает собеседник. В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее сообщалось, что власти Салехарда провели переговоры с сетью ресторанов для открытия первого в городе заведения. Однако после этого McDonald’s решил окончательно уйти с рынка РФ. Некоторые зарубежные компании заявляли о приостановки работы на территории России, после того как президент РФ Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая помешала украинским военным напасть на Донбасс. Спустя время некоторые компании стран Запада возобновили свою работу на территории РФ.

Держатели франшизы ресторана McDonald’s не стали отказываться от проекта в Салехарде, он откроется под другим названием. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «Уже определен участок земли, и губернатор подписал соответствующее распоряжение. Осталось получить заявку от представителей франшизы. Отказа от проекта не было», — рассказывает собеседник. В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее сообщалось, что власти Салехарда провели переговоры с сетью ресторанов для открытия первого в городе заведения. Однако после этого McDonald’s решил окончательно уйти с рынка РФ. Некоторые зарубежные компании заявляли о приостановки работы на территории России, после того как президент РФ Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая помешала украинским военным напасть на Донбасс. Спустя время некоторые компании стран Запада возобновили свою работу на территории РФ.