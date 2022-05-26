Глава МИД РФ Лавров предостерег Запад от серьезнейшей ошибки

26 мая 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

Западу не стоит поставлять Киеву вооружения, способные доставать до РФ, заявил Сергей Лавров Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия предостерегла Запад от допущения серьезной ошибки, ведущей к неприемлемой эскалации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Россией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации», — сказал Сергей Лавров в интервью RT Arabic. Он выразил надежду, что на Западе осталось хоть немного «здравых умов, которые это понимают». По словам главы внешнеполитического ведомства, Запад призывает нанести России поражение в ходе спецоперации на Украине, для чего он «накачивает» поставками вооружений украинских националистов и киевский режим. «В том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский», — резюмировал Лавров. Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о подготовке альянса к «войне на истощение» на Украине. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Польшу отозвать своих наемников и забрать оружие из Украины. Американский полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative заявил, что президент США Джо Байден хочет развязать войну НАТО и РФ. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. В связи с этим НАТО помогает Украине финансово и отправляют им оружие. Также страны Запада ввели против России санкции. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации стала помощь Донбассу. По мнению аналитиков, США выгодно накачивать Украину оружием: бесконечная военная помощь приводит к перманентному конфликту на ее территории. В Минобороны РФ считают, что поставки вооружений лишь увеличивают количество жертв, однако вряд ли повлияют на исход спецоперации.

Россия предостерегла Запад от допущения серьезной ошибки, ведущей к неприемлемой эскалации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Россией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации», — сказал Сергей Лавров в интервью RT Arabic. Он выразил надежду, что на Западе осталось хоть немного «здравых умов, которые это понимают». По словам главы внешнеполитического ведомства, Запад призывает нанести России поражение в ходе спецоперации на Украине, для чего он «накачивает» поставками вооружений украинских националистов и киевский режим. «В том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский», — резюмировал Лавров. Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о подготовке альянса к «войне на истощение» на Украине. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Польшу отозвать своих наемников и забрать оружие из Украины. Американский полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative заявил, что президент США Джо Байден хочет развязать войну НАТО и РФ. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. В связи с этим НАТО помогает Украине финансово и отправляют им оружие. Также страны Запада ввели против России санкции. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации стала помощь Донбассу. По мнению аналитиков, США выгодно накачивать Украину оружием: бесконечная военная помощь приводит к перманентному конфликту на ее территории. В Минобороны РФ считают, что поставки вооружений лишь увеличивают количество жертв, однако вряд ли повлияют на исход спецоперации.