Джонсон: G7 пытается снова получать зерно из Украины

28 мая 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Джонсон обсудил с Зеленским вывоз зерна из хранилищ Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что вместе с партнерами по G7 продолжает работу над поиском способов возобновления экспорта зерна с Украины. В этом в ходе телефонного разговора он заверил президента Украины Владимира Зеленского. «Он сказал, что Великобритания будет работать с партнерами по G7, чтобы добиться срочного прогресса. Лидеры согласовали следующие шаги и настоятельную необходимость для России ослабить блокаду и обеспечить безопасные судоходные пути», — приводит слова Бориса Джонсона Reuters. Ранее президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем отметил, что Россия готова обсуждать беспрепятственный экспорт зерновых, включая вывоз украинского зерна, из черноморских портов. Российский лидер также добавил, что предотвратить мировой голод позволит наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, но для этого Западу придется отказаться от соответствующих санкций. Из-за спецоперации США и страны Европы ввели санкции против России, в том числе на экспорт российских удобрений. В ООН признали, что это решение может спровоцировать голод во всем мире. Теперь США и ЕС намерены опустошить хранилища зерна на Украине, им необходимо разрешение России на пропуск судов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что вместе с партнерами по G7 продолжает работу над поиском способов возобновления экспорта зерна с Украины. В этом в ходе телефонного разговора он заверил президента Украины Владимира Зеленского. «Он сказал, что Великобритания будет работать с партнерами по G7, чтобы добиться срочного прогресса. Лидеры согласовали следующие шаги и настоятельную необходимость для России ослабить блокаду и обеспечить безопасные судоходные пути», — приводит слова Бориса Джонсона Reuters. Ранее президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем отметил, что Россия готова обсуждать беспрепятственный экспорт зерновых, включая вывоз украинского зерна, из черноморских портов. Российский лидер также добавил, что предотвратить мировой голод позволит наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, но для этого Западу придется отказаться от соответствующих санкций. Из-за спецоперации США и страны Европы ввели санкции против России, в том числе на экспорт российских удобрений. В ООН признали, что это решение может спровоцировать голод во всем мире. Теперь США и ЕС намерены опустошить хранилища зерна на Украине, им необходимо разрешение России на пропуск судов.