28 мая 2022

Мизинцев: ВСУ и наемники засели в детсаду и школе Бахмута в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, класс, последствия, украина, мариуполь, война, школа, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
ВСУ на подступах к зданиям развернули блокпосты и оборудовали огневые точки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска и иностранные наемники заняли позиции в детском саду и школе в населенном пункте Бахмут в ДНР. Об этом доложил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Бахмуте Донецкой Народной Республики в детском саду № 49 и школе № 18 дислоцированы подразделения ВСУ и иностранные наемники, а на подступах к зданиям развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки», — передает информацию официальный telegram-канал Минобороны РФ. Также известно, что ВСУ оборудовали опорный пункт в горном техникуме Лисичанска в ЛНР. Там размещен склад боеприпасов, а на прилегающей территории — тяжелое вооружение.

В сообщении от МО есть информация о том, что в Славянске в ДНР в зданиях школ № 14 и 20 националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО. Кроме того, Минобороны сообщило, что ВСУ насильно удерживают мирных жителей в помещениях данных учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности.

Вечером 28 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка в ЛНР. Он отметил, что освободить город удалось раньше намеченных сроков — бойцы справились всего за три часа.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Территория Донбасса пострадала в ходе спецоперации РФ на Украине из-за обстрелов украинских военных. Ранее ВСУ обстреляли системами залпового огня «Град» город Ясиноватая в ДНР. Также националисты обстреляли поселок Новоайдар в ЛНР ракетами «Точка-У». Российские военные обнаружили план нападения ВСУ на Донбасс.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Все главное о спецоперации за сутки в одном письме
Вы подписались на рассылку
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские войска и иностранные наемники заняли позиции в детском саду и школе в населенном пункте Бахмут в ДНР. Об этом доложил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Бахмуте Донецкой Народной Республики в детском саду № 49 и школе № 18 дислоцированы подразделения ВСУ и иностранные наемники, а на подступах к зданиям развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки», — передает информацию официальный telegram-канал Минобороны РФ. Также известно, что ВСУ оборудовали опорный пункт в горном техникуме Лисичанска в ЛНР. Там размещен склад боеприпасов, а на прилегающей территории — тяжелое вооружение. В сообщении от МО есть информация о том, что в Славянске в ДНР в зданиях школ № 14 и 20 националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО. Кроме того, Минобороны сообщило, что ВСУ насильно удерживают мирных жителей в помещениях данных учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности. Вечером 28 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка в ЛНР. Он отметил, что освободить город удалось раньше намеченных сроков — бойцы справились всего за три часа. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Территория Донбасса пострадала в ходе спецоперации РФ на Украине из-за обстрелов украинских военных. Ранее ВСУ обстреляли системами залпового огня «Град» город Ясиноватая в ДНР. Также националисты обстреляли поселок Новоайдар в ЛНР ракетами «Точка-У». Российские военные обнаружили план нападения ВСУ на Донбасс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...