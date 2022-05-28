Мизинцев: ВСУ и наемники засели в детсаду и школе Бахмута в ДНР

ВСУ на подступах к зданиям развернули блокпосты и оборудовали огневые точки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска и иностранные наемники заняли позиции в детском саду и школе в населенном пункте Бахмут в ДНР. Об этом доложил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Бахмуте Донецкой Народной Республики в детском саду № 49 и школе № 18 дислоцированы подразделения ВСУ и иностранные наемники, а на подступах к зданиям развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки», — передает информацию официальный telegram-канал Минобороны РФ. Также известно, что ВСУ оборудовали опорный пункт в горном техникуме Лисичанска в ЛНР. Там размещен склад боеприпасов, а на прилегающей территории — тяжелое вооружение.

В сообщении от МО есть информация о том, что в Славянске в ДНР в зданиях школ № 14 и 20 националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО. Кроме того, Минобороны сообщило, что ВСУ насильно удерживают мирных жителей в помещениях данных учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности.

Вечером 28 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка в ЛНР. Он отметил, что освободить город удалось раньше намеченных сроков — бойцы справились всего за три часа.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Территория Донбасса пострадала в ходе спецоперации РФ на Украине из-за обстрелов украинских военных. Ранее ВСУ обстреляли системами залпового огня «Град» город Ясиноватая в ДНР. Также националисты обстреляли поселок Новоайдар в ЛНР ракетами «Точка-У». Российские военные обнаружили план нападения ВСУ на Донбасс.