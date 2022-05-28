Жители Курганской области пожаловались на сложности в записи в Пенсионный фонд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионер из Шадринска (Курганская область) несколько дней не мог дозвониться до курганского отделения Пенсионного фонда, чтобы записаться на прием в своем городе. Об этом шадринец Александр Зенцов рассказал в комментарии на странице Центра управления регионом Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера я к вам обратился в „Напиши о проблеме“, о том, что не могу дозвониться в ПФ Курганской области. Сегодня уже почти час периодически туда звоню, но так же, только автоответчик советует перезвонить. Это уже четвертый день, [как] я пытаюсь до них дозвониться», — написал Зенцов в паблике ЦУР 24 мая. Как заметил пенсионер, без записи курганского центра сотрудники фонда в Шадринске прием не ведут.

По словам Зенцова, пришедшим на прием дают номер телефона, по которым они должны звонить, чтобы их записали. Дозвониться не так легко, и иногда занимает по несколько дней.

Представитель Пенсионного фонда Курганской области в социальных сетях ответил на обращение гражданина. «Записаться на прием также можно с помощью электронного сервиса на сайте Пенсионного фонда. Отметим, что прием в клиентских службах ведется преимущественно по предварительной записи — в первую очередь, для удобства граждан и в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Однако, если вы придете в офис без записи, специалисты вас примут в порядке живой очереди».

Житель Шадринска пояснил, что в интернете разбирается слабо, а вживую людей разворачивают, снабжая лишь номером телефона для записи. Как следует из беседы, записаться на прием Зенцов смог, лишь указав собственный номер телефона представителю фонда в соцсети.

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