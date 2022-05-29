29 мая 2022

В Офисе Зеленского предварительно согласились на переговоры с РФ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
В Офисе Владимира Зеленского заявили о готовности рассмотреть вопрос о переговорах с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская сторона готова рассмотреть предложенный президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом формат переговоров между Россией и Украиной, если на него согласится президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Насколько это соответствует действительности, не могу сказать — эти договоренности происходили между президентом Турции и России. А что касается позиции Офиса президента Украины, если президент России [Владимир Путин] даст свое согласие, мы тоже рассмотрим такое предложение», — сообщил Никифоров «Стране», передает УНИАН.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Позже Эрдоган пригласил Путина в Турцию для переговоров с Украиной. В конце марта переговоры состоялись в Стамбуле, однако не принесли результатов. Украинская сторона не раз признавалась, что согласовывает каждый шаг с западными партнерами.

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Украинская сторона готова рассмотреть предложенный президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом формат переговоров между Россией и Украиной, если на него согласится президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. «Насколько это соответствует действительности, не могу сказать — эти договоренности происходили между президентом Турции и России. А что касается позиции Офиса президента Украины, если президент России [Владимир Путин] даст свое согласие, мы тоже рассмотрим такое предложение», — сообщил Никифоров «Стране», передает УНИАН. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Позже Эрдоган пригласил Путина в Турцию для переговоров с Украиной. В конце марта переговоры состоялись в Стамбуле, однако не принесли результатов. Украинская сторона не раз признавалась, что согласовывает каждый шаг с западными партнерами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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