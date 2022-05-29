Команда Путина завершила работы в зоне ЧС в Кургане

Силами «Молодежки ОНФ» было разобрано шесть жилых домов общей площадью 348 квадратных метров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Так называемая команда Путина — «Молодежка ОНФ» (молодежное отделение общероссийского «Народного фронта», созданного по инициативе Владимира Путина — прим.URA.RU) из Башкортостана сообщила о завершении работ в пострадавшем СНТ «Малиновка» Курганской области. Восемь дней добровольцы из пяти регионов страны, Башкортостана — в том числе, оказывали помощь местным жителям.

«Больше недели наша команда помогала жителям Кургана в ликвидации последствий пожаров. Мы разбирали дома, очищали фундаменты, убирали мусор, строили заборы. Приятно быть там, где действительно нужна помощь», — цитата участника «молодежки» Рустама Салахутдинова опубликована на сайте газеты «Республика Башкортостан».

Всего за время работы удалось собрать и вывезти, примерно, 283 кубометра мусора, около 2 тонн металла, разобрать 6 жилых строений. Добровольцы помогли жителям 39 участков.

О том, что в СНТ «Малиновка» под Курганом при пожаре сгорело более 50 жилых домов, URA.RU писало ранее. Более 500 человек были эвакуированы. В конце апреля в Курганской области из-за ландшафтных пожаров был объявлен режим ЧС. Власти региона сняли его в конце мая.