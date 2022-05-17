Добровольцы 5 регионов разберут завалы после курганских пожаров. Фото

17 мая 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

В Курганскую область приехали добровольцы из пяти регионов, чтобы помочь разобрать завалы после пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России В Курганскую область прибыли добровольцы из пяти регионов страны, чтобы оказать помощь жителям СНТ «Малиновка», пострадавшим в крупных пожарах. 25 участников «Молодежки ОНФ» из Татарстана, Башкортостана, Тюменской, Свердловской областей и Москвы помогут в разборе завалов, уборке, строительстве заборов и загонов. Об этом сообщает сайт Общероссийского народного фронта. «Мы уже начали подворовый обход, чтобы выяснить, какая помощь требуется и кому в первую очередь. Уже встретились с председателем СНТ „Малиновка“, он рассказал о проблемах и передал списки. В них — порядка 30 человек, которым нужна помощь», — рассказал участник команды «Молодежка ОНФ» Виталий Мищенко. Помогать ликвидировать последствия пожаров добровольцы будут в течение десяти дней. Также они помогут установить опоры ЛЭП для восстановления электричества в дачном поселке. Их уже предоставила ассоциация лесоводческих и лесоперерабатывающих предприятий региона «Заураллеспром». По словам руководителя «Молодежки ОНФ», депутата Госдумы Игоря Кастюкевича, добровольцы также помогают ликвидировать последствия лесных пожаров в Якутии, Красноярском крае, работают в Донецкой и Луганской народных республиках и освобожденных территориях Украины. «Ребята не боятся ни огня, ни воды, ни отсутствия сна. И они всегда идут туда, где нужна помощь. Скорость — это самый важный элемент созидания», — отметил Кастюкевич. Ранее URA.RU сообщало о том, что в СНТ «Малиновка» под Курганом в крупном пожаре сгорело более 50 жилых домов. С дачного поселка было эвакуировали 500 человек. В Курганской области открыли пункты приема помощи для пострадавших в пожарах. В конце апреля из-за ландшафтных пожаров был объявлен режим ЧС. 25 добровольцев из Татарстана, Башкортостана, Тюменской, Свердловской областей и Москвы помогут разобрать завалы, а также установить опоры ЛЭП Фото: сайт Общероссийского народного фронта Добровольцы из «Молодежки ОНФ» будут помогать ликвидировать последствия пожаров в СНТ «Малиновка» в течение десяти дней Фото: сайт Общероссийского народного фронта Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганскую область прибыли добровольцы из пяти регионов страны, чтобы оказать помощь жителям СНТ «Малиновка», пострадавшим в крупных пожарах. 25 участников «Молодежки ОНФ» из Татарстана, Башкортостана, Тюменской, Свердловской областей и Москвы помогут в разборе завалов, уборке, строительстве заборов и загонов. Об этом сообщает сайт Общероссийского народного фронта. «Мы уже начали подворовый обход, чтобы выяснить, какая помощь требуется и кому в первую очередь. Уже встретились с председателем СНТ „Малиновка“, он рассказал о проблемах и передал списки. В них — порядка 30 человек, которым нужна помощь», — рассказал участник команды «Молодежка ОНФ» Виталий Мищенко. Помогать ликвидировать последствия пожаров добровольцы будут в течение десяти дней. Также они помогут установить опоры ЛЭП для восстановления электричества в дачном поселке. Их уже предоставила ассоциация лесоводческих и лесоперерабатывающих предприятий региона «Заураллеспром». По словам руководителя «Молодежки ОНФ», депутата Госдумы Игоря Кастюкевича, добровольцы также помогают ликвидировать последствия лесных пожаров в Якутии, Красноярском крае, работают в Донецкой и Луганской народных республиках и освобожденных территориях Украины. «Ребята не боятся ни огня, ни воды, ни отсутствия сна. И они всегда идут туда, где нужна помощь. Скорость — это самый важный элемент созидания», — отметил Кастюкевич. Ранее URA.RU сообщало о том, что в СНТ «Малиновка» под Курганом в крупном пожаре сгорело более 50 жилых домов. С дачного поселка было эвакуировали 500 человек. В Курганской области открыли пункты приема помощи для пострадавших в пожарах. В конце апреля из-за ландшафтных пожаров был объявлен режим ЧС.