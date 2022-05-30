Курганец в лифте напал с ножом на женщину

Курганцу, который совершил разбойное нападение на женщину, грозит до десяти лет тюрьмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в одном из многоквартирных домов Заозерного ранее судимый житель города напал на женщину в лифте. Злоумышленник угрожал ножом и требовал отдать ценное имущество. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Накануне днем в одном из многоквартирных домов Заозерного в городе Кургане совершено разбойное нападение. Вслед за 37-летней женщиной в подъезд вошел незнакомый мужчина. В кабине лифта он начал угрожать ей ножом и высказывать угрозы, требуя отдать ему ценное имущество. Злоумышленнику удалось выхватить у потерпевшей пакет с вещами, однако она оказала ему сопротивление и начала звать на помощь. Когда двери лифта открылись, мужчина бросил похищенное и скрылся с места происшествия», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пострадавшая женщина незамедлительно обратилась в полицию. Благодаря записям с камеры видеонаблюдения, установленной на входе в подъезд, злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Сотрудники патрульно-постовой службы доставили подозреваемого в отдел для выяснения обстоятельств. Нападавшим оказался 38-летний житель областного центра, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и недавно освободился из мест лишения свободы.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за разбойное нападение. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.