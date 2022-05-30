Качество воздуха в Тюменской области за год ухудшилось на 1000%

Качество воздуха в регионе стало ощутимо хуже (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области резко выросло содержание вредных выбросов в атмосферном воздухе. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора региона в своем ежегодном докладе. По сравнению с 2020 годом, ситуация по итогам 2021-го ухудшилась в 10 раз, или на 1000%.

«Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области в 2021 году исследовано 5 990 проб атмосферного воздуха населенных мест. Доля проб с превышением ПДК (предельно допустимые концентрации атмосферных загрязнений химических и биологических веществ — прим. URA.RU) в целом по области составила 0,92%. В 2020 году — 0,09%», — говорится в докладе регионального ведомства.

Таким образом, число проб, не отвечающих экологическим нормативам, за год выросло в 10 раз, или на 1000%. При этом в сельских поселениях ситуация складывается хуже, нежели в городах. В частности, превышение ПДК в первом случае выросло с 0,3% до 2,8% (в девять раз), а в городских агломерациях — с 0,1% до 0,54% (в пять раз).

Вредные вещества в воздухе появляются в связи с работой промышленных предприятий, а также эксплуатацией транспорта. К примеру, в 2020 году загрязнений, превышающих ПДК, вблизи автомагистралей не фиксировалось. А по итогам 2021 года показатель вырос на 1%.

В зоне промышленных предприятий также отмечен рост — с 0,09% до 0,38%. На ситуацию оказали влияние и природные пожары, от которых в воздухе повышается концентрация опасных взвешенных частиц.

Как отмечают в областном управлении, бороться с выбросами от автомобилей должны помочь реконструкция дорог и строительство развязок. Благодаря им, транспортная схема совершенствуется, а выбросы — рассеиваются. В то же время, грузовые и транзитные автомобили могут проезжать Тюмень, не заезжая в город.

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