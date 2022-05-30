Лидера курганской ОПГ объявили в федеральный розыск

В Курганской области у членов ОПГ изъяли контрафактную продукцию на 23 миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане будут судить преступную группу, которая занималась нелегальной продажей табачных изделий и спиртосодержащей продукции. Организатор ОПГ объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщатся на сайте СУ СК России по Курганской области.

«Согласно материалам уголовного дела, организатор нелегальной деятельности предложил троим своим знакомым совместно получать прибыль от незаконной реализации нелегальной спиртосодержащей продукции и табачных изделий на территории города Кургана и области. Уголовное дело в отношении организатора преступной группы выделено в отдельное производство, мужчина находится в федеральном розыске», — рассказали в ведомстве. Нелегальную деятельность обвиняемых пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

По данным следствия, обвиняемые в составе организационной группы с августа 2019 по декабрь 2020 года приобретали, хранили и реализовывали в магазинах Курганской области нелегальную спиртосодержащую и табачную продукцию по более низким ценам. Стоимость изъятой продукции составила около 23 миллионов рублей. При этом злоумышленники использовали чужие товарные знаки, нанеся крупный ущерб их правообладателям на общую сумму около 700 тысяч рублей.

«В используемых ими помещениях было изъято несколько десятков тысяч пачек сигарет общей стоимостью более 20 900 000 рублей и около 28 тысяч бутылок алкогольной продукции на сумму около 2,6 миллионов рублей. При этом проведенными судебно-медицинскими экспертизами установлено, что продаваемый обвиняемыми алкоголь опасен для жизни и здоровья потребителей», — сообщили в прокуратуре города Кургана

В настоящее время уголовное дело направлено в курганский городской суд. Обвиняемым грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

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