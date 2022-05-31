Соловьев возмутился, что Россель до сих пор является сенатором

Соловьев в своем эфире прошелся по Эдуарду Росселю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев в своем эфире вновь прошелся по многим известным в Свердловской области персонам, включая экс-губернатора Свердловской области, сенатора Эдуарда Росселя. Журналист заявил, что при его главенстве в регионе «расцветал сибирский сепаратизм».

«И гражданин Россель, которому 85 лет. При нем расцветал в полный рост сибирский сепаратизм, и не понятно, почему он до сих пор член Совета федерации. Как относиться к уральскому сепаратизму?» — заявил Соловьев во время своей программы, трансляция которой велась в Одноклассниках.

Соловьев ранее раскритиковал пиарщицу губернатора Евгения Куйвашева — Аксану Панову. Ведущий назвал ее «гражданочкой, которая обслуживала интересы всех структур и чудом соскочила». В той же программе пропагандист, не называя имени, назвал свердловского сенатора «подонком, мерзавцем и трусом», защитников сквера в Екатеринбурге — «сатанистами». Россель отказался ответить телеведущему Соловьеву на новые выпады. Журналист вновь призвал главу региона Евгения Куйвашева высказать свое отношение к спецоперации на Украине.