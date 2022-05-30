Мэрия Кургана выступила с важным обращением к бизнесменам

Курганская администрация предупредила бизнесменов о необходимости оформления земли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти предупредили федеральные сети и других коммерсантов о необходимости оформления земли под парковку или сопутствующие бизнесу нужды. В противном случае участки территории будет реализовывать городская администрация. Об этом заявил в специальном обращении заместитель Главы города Кургана Павел Каргаполов.

«Если хозяйствующие субъекты не оформляют земельные участки, которыми пользуются, то у администрации Кургана появляется право реализовать эти участки с аукциона, либо сдать их в аренду», — сообщил чиновник. При этом Каргаполов отметил, что плохо налажен процесс оформления территорий у сетевых магазинов: «Магнит», «Монетка», «Пятерочка», «Светофор» и других.

В Кургане бизнесмены нелегально используют 195 территорий возле объектов торговли или предоставления услуг. Лишь 99 коммерсантов платят за аренду земли, 14 предпринимателей проходят процедуру оформления договоров.

Ранее URA.RU сообщало, что владельцы торгового центра проиграли суд из-за закрытой мэрией неоформленной парковки. Также курганцев массово штрафуют из-за парковки на газоне возле оборонного завода.