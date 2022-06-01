Джо Байден одобрил отправку американских РСЗО на Украину Фото: Patrick Semansky AP/TASS

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Американские пользователи в социальных сетях раскритиковали решение президента США Джо Байдена отправить Украине ракетные системы залпового огня (РСЗО). Американцы считают, что Байден игнорирует экономические проблемы США.

«Администрация президента Джо Байдена планирует предоставить Украине управляемую ракетную систему, способную поражать цели на дистанции свыше 40 миль. РСЗО GMLRS примерно вдвое превосходит по дальности гаубицы М777, которые США передали Украине ранее», — сообщило агентство Wall Street Journal.

«Он совершенно забыл о США и американском народе. Кто управляет страной на самом деле? Уж точно не Байден», — считает пользователь «zeebra». «Меня это устраивает. При условии, что он и Камала привязаны к двум первым ракетам», — иронизирует пользователь «tenshi». «При этом в США высокая инфляция, высокие цены на бензин, растущий криминал, пустые полки магазинов, нет детских смесей, 18000 нелегальных мигрантов ежедневно пересекают границу, но эй — вот 40 млрд Украине! — лол», — написал пользователь «uniqueusername». «Заголовок завтра: «Путин говорит «нет». Байден пожимает плечами и говорит «ок»», — шутит пользователь «Battlefrog75».

Ранее Джо Байден заявлял, что США не будут отправлять Украине РСЗО, способные достичь территории России. Байден также заявил, что США не ищут войны между НАТО и РФ, пишет RT.

США и страны Запада увеличили военную помощь Украине после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Кремле заявили, что поставки западного оружия на Украину угрожают безопасности всей Европы. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что главы государств, которые поставляют оружие Украине, являются преступниками, сообщает «Национальная служба новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.