31 мая 2022

Топ-менеджер тюменской дочки «Роснефти» брал взятки смартфонами

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Бывший замначальника УКС ООО «РН-Уватнефтегаз» брал взятки техникой Apple и стройматериалами Фото:

Бывший заместитель начальника Управления организации капитального строительства ООО «РН-Уватнефтегаз» пойдет под суд за получение взяток от подрядчика в виде смартфонов и планшетов от Apple, внедорожника «TOYOTA LAND Cruiser 200» и стройматериалов на сумму 4,5 млн руб. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры.

«Следствием установлено, что в период с 2018 по 2021 гг. ООО „Стройпромсервис“ на основании договоров подряда производило строительно-монтажные работы на объектах ООО „РН-Уватнефтегаз“. По взаимной договоренности за своевременное и беспрепятственное подписание и согласование проектной, рабочей, исполнительной и иной документации обвиняемый получил от руководителя подрядной организации два смартфона Apple iPhone X 256GB Silver, планшетный компьютер Apple iPad Pro 10,5 Wi-Fi+Cellular 256GB Space Grey, автомобиль „TOYOTA LAND Cruiser 200“, материалы для строительства дома на общую сумму 4,5 млн руб.», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что бывший топ-менеджер «РН-Уватнефтегаз» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ — получение коммерческого подкупа в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Руководитель ООО «Стройпромсервис» избежит наказания в связи с деятельным раскаянием.

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Бывший заместитель начальника Управления организации капитального строительства ООО «РН-Уватнефтегаз» пойдет под суд за получение взяток от подрядчика в виде смартфонов и планшетов от Apple, внедорожника «TOYOTA LAND Cruiser 200» и стройматериалов на сумму 4,5 млн руб. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Следствием установлено, что в период с 2018 по 2021 гг. ООО „Стройпромсервис“ на основании договоров подряда производило строительно-монтажные работы на объектах ООО „РН-Уватнефтегаз“. По взаимной договоренности за своевременное и беспрепятственное подписание и согласование проектной, рабочей, исполнительной и иной документации обвиняемый получил от руководителя подрядной организации два смартфона Apple iPhone X 256GB Silver, планшетный компьютер Apple iPad Pro 10,5 Wi-Fi+Cellular 256GB Space Grey, автомобиль „TOYOTA LAND Cruiser 200“, материалы для строительства дома на общую сумму 4,5 млн руб.», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что бывший топ-менеджер «РН-Уватнефтегаз» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ — получение коммерческого подкупа в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Руководитель ООО «Стройпромсервис» избежит наказания в связи с деятельным раскаянием.
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