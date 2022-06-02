В Екатеринбурге спустя два месяца открылся Tom Tailor. Фото

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Первый аутлет-центр Brand Stories' в Екатеринбурге, мойка, витрина, tom tailor
Немецкий бренд Tom Tailor вернулся в «Гринвич» спустя два месяца Фото:

В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» после двух месяцев простоя открылся Tom Tailor. Об этом сообщает торговый центр в своем telegram-канале.

«Отличная новость этого дня — Tom Tailor открыл свои двери в „Гринвиче“. Теперь магазин работает в обычном режиме», — заявили представители ТРЦ. Также они добавили, что сейчас в магазине проходит распродажа.

Стоит отметить, что два других екатеринбургских магазина Tom Tailor не закрывались вообще. Все это время точки немецкого бренда работал на улице Репина и Нескучной.

Крупные зарубежные бренды стали приостанавливать деятельность в России после того, как 24 февраля стало известно о начале спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации Украины. Однако уход с российского рынка западных компаний помог наладить работу по импортозамещению. Также со временем крупные компании начали возвращаться в Россию — уже открыты магазины польской компании LPP Group (Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay), OBI, частично возобновила работу IKEA.

Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» после двух месяцев простоя открылся Tom Tailor. Об этом сообщает торговый центр в своем telegram-канале. «Отличная новость этого дня — Tom Tailor открыл свои двери в „Гринвиче“. Теперь магазин работает в обычном режиме», — заявили представители ТРЦ. Также они добавили, что сейчас в магазине проходит распродажа. Стоит отметить, что два других екатеринбургских магазина Tom Tailor не закрывались вообще. Все это время точки немецкого бренда работал на улице Репина и Нескучной. Крупные зарубежные бренды стали приостанавливать деятельность в России после того, как 24 февраля стало известно о начале спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации Украины. Однако уход с российского рынка западных компаний помог наладить работу по импортозамещению. Также со временем крупные компании начали возвращаться в Россию — уже открыты магазины польской компании LPP Group (Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay), OBI, частично возобновила работу IKEA.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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