Немецкий бренд Tom Tailor вернулся в «Гринвич» спустя два месяца Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» после двух месяцев простоя открылся Tom Tailor. Об этом сообщает торговый центр в своем telegram-канале.

«Отличная новость этого дня — Tom Tailor открыл свои двери в „Гринвиче“. Теперь магазин работает в обычном режиме», — заявили представители ТРЦ. Также они добавили, что сейчас в магазине проходит распродажа.

Стоит отметить, что два других екатеринбургских магазина Tom Tailor не закрывались вообще. Все это время точки немецкого бренда работал на улице Репина и Нескучной.

Крупные зарубежные бренды стали приостанавливать деятельность в России после того, как 24 февраля стало известно о начале спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации Украины. Однако уход с российского рынка западных компаний помог наладить работу по импортозамещению. Также со временем крупные компании начали возвращаться в Россию — уже открыты магазины польской компании LPP Group (Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay), OBI, частично возобновила работу IKEA.

Фото: telegram-канал ТРЦ «Гринвич»

Фото: telegram-канал ТРЦ «Гринвич»